Zeitreise im Rathaus: Wie Kinder und Jugendliche Pankows Nachkriegszeit erlebten

Zum 35-jährigen Bestehen des Freundeskreises der Chronik Pankow e.V. wandert eine besondere Historien-Ausstellung in die Rathaus-Galerie.

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Wie hat sich die jüngere Geschichte des Bezirks aus Sicht der jüngsten Generation angefühlt? Die Ausstellung „Kindheit und Jugend in Pankow nach 1945“ spürt dieser Frage anhand zahlreicher Dokumente, Fotos und Interviews nach. Nach einer ersten Präsentation im Brose-Haus wird die Dokumentation nun im Rathaus einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Kuratierte Alltagsgegenstände und historische Spielzeuge veranschaulichen eindrucksvoll den Wandel der Lebenswelten über verschiedene Jahrzehnte hinweg.

Die Eröffnung findet am Dienstag, 10. November 2026, um 15:00 Uhr im Emma-Ihrer-Saal in der 1. Etage mit einem Grußwort von Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung spannt den Bogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs über den Alltag in der DDR bis hin zur Wende 1990. Vereinsvorsitzender Frank Schröder betont, dass viele Mitglieder eigene Erinnerungen eingebracht haben. Durch diese authentische Perspektive entsteht ein lebendiges Geschichtsbild, das gerade auch für Schulklassen bereichernd ist. Die bis zum 5. April 2027 zu sehende Ausstellung würdigt zugleich den 1991 gegründeten Chronik-Verein. Registrierungen für Führungen sind direkt per E-Mail möglich.

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