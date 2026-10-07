Zeitumstellung abschaffen? Forscher warnen vor ewiger Sommerzeit, auf die viele Deutsche hoffen

In der Nacht auf den 25. Oktober wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Forscher warnen davor, die Zeitumstellung durch eine ewige Sommerzeit zu ersetzen, weil dunkle Wintermorgen den Schlaf stören. (Symbolbild)

Am 25. Oktober ist es wieder so weit: In der Nacht auf Sonntag springt die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurück. Eine Stunde mehr Schlaf, und pünktlich dazu die alte Frage, warum wir das überhaupt noch machen.



Wer die Zeitumstellung loswerden will, hat meist einen klaren Favoriten: Sommerzeit, für immer. Feierabendbier bei Tageslicht, auch im Dezember.



Kanadische Forscher raten davon ab. In einer neuen Analyse im Canadian Medical Association Journal kommen sie zu einem unbequemen Ergebnis: Wenn schon eine feste Uhrzeit, dann die Normalzeit, umgangssprachlich Winterzeit.

Berlin mit ewiger Sommerzeit: Sonnenaufgang um 9.17 Uhr

Was das bedeutet, zeigt ein Blick auf den Berliner Winter. Um den Jahreswechsel geht die Sonne hier gegen 8.17 Uhr auf. Mit dauerhafter Sommerzeit stünde auf der Uhr 9.17 Uhr.



Wer um halb acht zur S-Bahn geht, wäre dann fast zwei Stunden vor Sonnenaufgang unterwegs. Schulkinder säßen in der ersten Stunde unter Neonlicht, draußen ist es noch dunkel.



Das Team um den Psychiater Raymond Lam von der University of British Columbia rechnet für Kanada ähnlich: In Toronto ginge die Sonne an den spätesten Wintertagen um 8.51 Uhr auf, in Calgary sogar erst um 9.40 Uhr.

Warum Morgenlicht für die innere Uhr entscheidend ist

Das Kernargument der Studie ist biologisch. Unsere innere Uhr stellt sich vor allem nach dem Licht am Morgen, Licht am Abend schiebt sie nach hinten.



Eine dauerhafte Sommerzeit nimmt also genau das Licht weg, das der Körper im Winter am dringendsten braucht. Darunter leidet laut der Analyse vor allem der Schlaf, mit Folgen für die Konzentration in Schule und Job.



„Wir haben uns jahrelang darauf konzentriert, ob wir mit dem Uhrenumstellen aufhören“, wird Lam in einer Mitteilung zur Studie zitiert. „Die wichtigere Frage ist jetzt, was am Morgen danach passiert.“

Schulkinder und Menschen mit Winterdepression besonders betroffen

Jugendliche trifft es doppelt. In der Pubertät verschiebt sich der Schlafrhythmus ohnehin nach hinten, der Unterricht beginnt trotzdem früh.



Auch an saisonale Depressionen denken die Forscher. In Kanada sind schätzungsweise ein bis drei Prozent der Menschen betroffen, bis zu 15 Prozent erleben mildere Wintertiefs. Die etablierte Behandlung ist ausgerechnet Licht am Morgen.

Sunshine Protection Act: Nordamerika stellt die Uhren still

Brisant ist die Studie, weil Nordamerika gerade in die Gegenrichtung läuft. British Columbia hat im März zum letzten Mal an der Uhr gedreht und bleibt dauerhaft auf Sommerzeit.



Alberta zieht mit, Manitoba kündigte Mitte September an, zu folgen. Das Yukon-Territorium hat seine Uhren schon 2020 angehalten.



In den USA hat der Sunshine Protection Act für eine landesweite Sommerzeit rund ums Jahr bereits das Repräsentantenhaus passiert. Zustimmen muss noch der Senat.

Ewige Sommerzeit ist schon mehrfach gescheitert

Die Geschichte spricht nicht für den Plan. Die USA führten 1974 in der Ölkrise die dauerhafte Sommerzeit ein und kippten sie nach weniger als einem Jahr. Eltern wollten ihre Kinder nicht länger im Dunkeln zur Schule schicken.



Russland hielt es von 2011 bis 2014 aus, Chile gab nach einem Versuch ab 2015 wieder auf.

Der Haken an der Normalzeit: Sommermorgen um 3.43 Uhr

Auch die dauerhafte Winterzeit hat ihren Preis. In Berlin würde es im Juni schon gegen 3.43 Uhr hell, die Sonne ginge gegen 20.33 Uhr unter statt nach halb zehn.



Die Forscher halten das trotzdem für das kleinere Übel. Gegen frühes Sommerlicht hilft ein Verdunkelungsvorhang. Dunkle Wintermorgen ließen sich nur mit großem Aufwand abfedern, etwa mit späteren Schulzeiten und besserer Straßenbeleuchtung.

Zeitumstellung in der EU: Abschaffung liegt auf Eis

Europa diskutiert seit Jahren und hat nichts entschieden. Das EU-Parlament stimmte 2019 für ein Ende der Zeitumstellung, die Mitgliedstaaten konnten sich im Rat nie einigen. Zu groß ist die Sorge vor einem Flickenteppich aus Zeitzonen.



Es bleibt also beim halbjährlichen Drehen. Termin und Merksatz zur Zeitumstellung 2026 haben wir hier zusammengefasst.

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