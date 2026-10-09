Zeitumstellung: Bald gibt es 2.30 Uhr zweimal – Deutschlands Zeitbehörde hat dafür ein eigenes Kürzel

Zeitumstellung am 25. Oktober 2026: Die Stunde von 2 bis 3 Uhr gibt es doppelt. Was die PTB-Bezeichnungen 2A und 2B in dieser Nacht bedeuten.

In der Nacht zum 25. Oktober wird die Uhr um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt – die Stunde dazwischen gibt es zweimal. (Symbolbild)

Samuel kam um 1.39 Uhr zur Welt, sein Zwillingsbruder Ronan 31 Minuten nach ihm. Auf dem Papier ist trotzdem Ronan der Ältere.



Die beiden wurden im November 2016 auf Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts geboren, in der Nacht, in der die Sommerzeit endete. Zwischen den Geburten sprang die Uhr zurück. Ronans Geburtszeit lautet deshalb 1.10 Uhr, berichtete der Sender CBS Boston.



Am Sonntag, 25. Oktober 2026, steht Deutschland eine solche Nacht bevor. Um 3 Uhr springt die Uhr zurück auf 2 Uhr, die Stunde dazwischen gibt es zweimal.

Zeitumstellung am 25. Oktober: Die Nacht hat 25 Stunden

Mit der Umstellung endet die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Danach gilt wieder die Normalzeit (MEZ), umgangssprachlich Winterzeit.



Der Termin ist so früh wie überhaupt möglich, weil der letzte Oktobersonntag 2026 auf den 25. fällt. Eselsbrücken und Grundlagen stehen im großen Überblick zur Zeitumstellung 2026, warum es 2027 erst eine Woche später so weit ist, lesen Sie hier.

Doppelte Stunde: Was 2A und 2B bedeuten

Wer wissen muss, welches 2.30 Uhr gemeint ist, braucht eine Zusatzangabe. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig nennt den ersten Durchgang 2A und den zweiten 2B, berichtete die Deutsche Presse-Agentur.



Die PTB ist per Gesetz für die amtliche Zeit zuständig. Ihr Signal erreicht über den Langwellensender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main unter anderem Funk- und Bahnhofsuhren.



Auch Software stolpert über die doppelte Stunde. Die Programmiersprache C++ hat dafür eine eigene Fehlermeldung namens „ambiguous_local_time“, übersetzt: mehrdeutige Ortszeit.

Deutsche Bahn: Warum Nachtzüge bei der Zeitumstellung stehen

Die Deutsche Bahn stellt in dieser Nacht rund 120.000 Uhren zurück, so das Unternehmen in seiner Mitteilung zur Herbstumstellung 2022. Um 2.59 Uhr springen die Zeiger zurück auf 2 Uhr.



Nachts fahrende Züge halten dann an einem geeigneten Bahnhof und warten. Sonst kämen sie morgens eine Stunde zu früh ans Ziel.



Nachts verkehrende S-Bahnen fahren die doppelte Stunde dagegen zweimal. Wer in dieser Nacht unterwegs ist, sollte vorher in die Fahrplanauskunft schauen.

Nachtschicht: Wird die zusätzliche Stunde bezahlt?

Wer um 3 Uhr bei der Arbeit ist, bekommt die geschenkte Stunde nicht geschenkt. Er arbeitet sie mit.



Ein eigenes Gesetz für die Zeitumstellung gibt es nicht. Fehlt eine Regel im Vertrag, ist nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1985 zwischen den Interessen von Betrieb und Beschäftigten abzuwägen, erklärt die IHK Hannover.



Bezahlt wird die Stunde in aller Regel, es sei denn, der Vertrag gilt Überstunden pauschal mit dem Gehalt ab.

Kühe und Zeitumstellung: Melkzeit in kleinen Schritten

Kühe merken sich ihre Melkzeit sehr genau. Alfons Baumeister von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen rät deshalb, feste Melk- und Fütterungszeiten über vier bis fünf Tage um jeweils 15 bis 20 Minuten zu verschieben, berichtet das Fachblatt Top Agrar.



Am wenigsten Stress haben Kühe mit Melkroboter. Sie gehen ohnehin melken, wann sie wollen.

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Vorerst nicht. Die EU diskutiert seit 2018 über ein Ende, eine Einigung der Mitgliedstaaten gibt es nicht. Die Umstellungstermine sind bereits bis einschließlich 2031 festgelegt.



Wer die Nacht zum 25. Oktober durchfeiert, hat also eine Stunde mehr dafür. Alle anderen merken die Umstellung spätestens am Sonntagmorgen am Backofen, dessen Uhr noch Sommerzeit zeigt.

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