Zeitumstellung: Wird die Uhr schon an diesem Sonntag zurückgestellt?

Zeitumstellung 2026: Am 25. Oktober wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt, so früh wie zuletzt 2020. Termin, Eselsbrücke, alle Infos.

In der Nacht zum 25. Oktober wird die Uhr um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Dann beginnt die Winterzeit. (Symbolbild)

Nein, noch nicht. Die Uhr wird erst in der Nacht zum Sonntag, 25. Oktober 2026, zurückgestellt. Das ist trotzdem so früh wie seit 2020 nicht mehr.



Die Sommerzeit endet immer am letzten Sonntag im Oktober, und der liegt zwischen dem 25. und 31. Oktober. In diesem Jahr trifft es den ersten möglichen Tag, das nächste Mal erst wieder 2037.



Um 3 Uhr springen die Uhren zurück auf 2 Uhr. Dann gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), umgangssprachlich Winterzeit, offiziell Normalzeit. Die Nacht dauert eine Stunde länger.

Warum die Zeitumstellung 2026 so früh kommt

Die Sommerzeit hat am 29. März begonnen und dauert damit nur 210 Tage. Kürzer geht es nach den EU-Regeln nicht.



Im kommenden Jahr gibt es eine Woche Sommer dazu. Die Sommerzeit 2027 endet erst am 31. Oktober. Am 25. Oktober 2027 ist es in Berlin deshalb noch bis 17.50 Uhr hell, in diesem Jahr ist die Sonne an dem Tag schon um 16.50 Uhr weg.

Uhr vor oder zurück? Die Eselsbrücke zur Zeitumstellung

Im Frühjahr stellt man die Gartenstühle vor das Haus, im Herbst zurück in den Schuppen. Genauso wandert der Zeiger. Kürzer geht es mit „Im Winter hinter“.



Smartphones und Funkuhren stellen sich selbst um. Backofen, Armbanduhr und Auto-Uhr brauchen Handarbeit.

Sonnenuntergang nach der Zeitumstellung: Im Osten wird es zuerst dunkel

Über Nacht verliert der Abend eine Stunde Licht. In Berlin geht die Sonne am Samstag um 17.52 Uhr unter, am Sonntag um 16.50 Uhr.



Am frühesten trifft es Görlitz mit 16.46 Uhr. Im Westen bleibt etwas mehr Zeit, in Köln bis 17.19 Uhr, in Aachen bis 17.23 Uhr. Dafür kommt das Licht morgens früher: In Hamburg geht die Sonne am Sonntag um 7.06 Uhr auf statt um 8.04 Uhr.

Länder ohne Zeitumstellung: Achtung im Türkei-Urlaub

Alle EU-Staaten und Nachbarn wie die Schweiz stellen in derselben Nacht um. Island verzichtet seit Ende der 1960er-Jahre darauf, Belarus und Russland seit 2011. In Russland gilt seit 2014 dauerhaft die Normalzeit.



Die Türkei bleibt seit 2016 ganzjährig in der Sommerzeit. Ab dem 25. Oktober beträgt der Zeitunterschied deshalb zwei Stunden statt einer.

Zeitumstellung und Schlaf: So lange braucht der Körper

Die Umstellung im Herbst gilt als die harmlosere, weil sie eine Stunde Schlaf schenkt. Nach einer Auswertung des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Bundestag hat sich der Schlaf meist nach ein bis zwei Wochen angepasst.



Wer empfindlich reagiert, hält seine Schlafzeiten regelmäßig und geht morgens ins Tageslicht.

Zeitumstellung seit 1980 in DDR und BRD

Erfunden haben sie die Deutschen. Das Deutsche Reich führte 1916 als erstes Land der Welt eine Sommerzeit ein. Nach 1949 war damit vorerst Schluss.



Die Rückkehr hat viel mit der DDR zu tun. Nach der Ölkrise zögerte Bonn, obwohl immer mehr Nachbarländer umstellten. Erst als die DDR im Oktober 1979 die Sommerzeit für 1980 ankündigte, zog die Bundesrepublik mit. Laut dem Technikfolgen-Büro wollten alle Bundestagsparteien die gleiche Uhrzeit wie die DDR und Berlin behalten.



Ob die Umstellung Energie spart, ist bis heute offen. Abends brennt weniger Licht, morgens wird mehr geheizt. Unterm Strich lässt sich laut Umweltbundesamt keine genaue Ersparnis beziffern.

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Vorerst nicht. Das EU-Parlament stimmte 2019 für das Aus, die Mitgliedstaaten sind sich bis heute nicht einig. Die Kommission hat die Umstellungstermine bereits bis 2031 veröffentlicht.



Gestritten wird vor allem darüber, welche Zeit danach gelten soll. Bei dauerhafter Sommerzeit ginge die Sonne in Aachen am 21. Dezember erst um 9.35 Uhr auf. Bei dauerhafter Normalzeit würde es in Berlin im Juni schon um 3.43 Uhr hell.



Schlafmediziner wie Alfred Wiater, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, halten die Normalzeit trotzdem für gesünder. Mehr dazu in unserem Überblick zur Zeitumstellung.

Wann ist die nächste Zeitumstellung?

Am Sonntag, 28. März 2027, geht die Uhr wieder eine Stunde vor. Zurück auf Winterzeit geht es dann am 31. Oktober 2027, dem spätestmöglichen Termin.

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