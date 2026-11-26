Neue Akten beleuchten USAIDs Umgang mit Online-Inhalten. Sie werfen Fragen zur Rolle der Tech-Konzerne auf und verschärfen den Streit um die Behörde.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Von einer Bundesbehörde zum Streitfall: USAID-Dokumente sollen die politische Einflussnahme der Organisation belegen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Regierung von Donald Trump hat am Dienstag 248 Dateien über USAID veröffentlicht: interne E-Mails, Strategiepapiere und Mitschnitte. Die politische Deutung steht auf der Website gleich darüber: Unter früheren Regierungen sei die Behörde „instrumentalisiert worden, um eine radikale Agenda voranzutreiben, die amerikanischen Werten grundlegend widerspricht“.

„Sie wurde von einem Haufen radikaler Verrückter geführt“, sagte der US-Präsident kurz nach seinem Amtsbeginn 2025 über die Entwicklungsbehörde. Seit dem 1. Juli 2025 verwaltet USAID selbst keine Hilfsprogramme mehr. Die verbliebenen Hilfsprogramme gingen an das Außenministerium.

Was USAID vorgeworfen wird

„Im Interesse von Transparenz und Rechenschaftspflicht veröffentlichen wir Akten, Memos und interne Kommunikationen, die detailliert darlegen, wie die Behörde gearbeitet hat“, heißt es weiter auf der offiziellen Website. Der Vorwurf: USAID habe die Plattformen Facebook/Meta, Google und YouTube massiv beeinflussen wollen. Die Behörde habe unliebsame Inhalte verbieten wollen, Melde- und Kontrollinstanzen für Partner gefordert und sich für bevorzugte Behandlung ausgewählter Akteure eingesetzt.

Ein konkreter Fall: Im Juli 2022 unterstützte ein USAID-Mitarbeiter die Bitte des National Democratic Institute an Facebook, Beiträge zu entfernen und eine Seite in Libyen zu sperren. Anlass waren laut Beteiligten Drohungen gegen einen lokalen Partner. Facebook bestätigte später eine Maßnahme. Das NDI meldete, Seite und Beiträge seien verschwunden. Auch im Sudan verschwand nach einer Intervention ein Beitrag mit Namen und Fotos von 38 Beschäftigten; wer ihn entfernte, blieb unklar.

Heikel ist auch der Global Disinformation Index (GDI). Ein Vertreter der Organisation zeigte bei einem Vortrag vor USAID-Mitarbeitern im Januar 2022 US-Medien wie Breitbart und Activist Post als Beispiele für „schädliche gegnerische Narrative“. Dazu gehörten eine Breitbart-Schlagzeile über Rudy Giuliani und die Präsidentschaftswahl in Pennsylvania, Berichte über Straftaten von Migranten sowie ein Activist-Post-Beitrag zu Impfpflichten.

Ein weiteres Papier, das an den Nationalen Sicherheitsrat 2022 gerichtet war, schlug vor, auch wahre Informationen als Risiko einzustufen, wenn sie irreführend genutzt würden, um die USA zu diskreditieren. Beispiel war die US-Politik gegenüber Äthiopien.

Was nicht belegt ist

Die Akten zeigen auch die Grenzen der Macht von USAID. Ein besonders aufschlussreicher Vorgang ereignete sich im Frühjahr 2024. USAID-Mitarbeiter hatten Metas sogenanntes Trusted Partners Program kritisiert und forderten mehr Informationen über das Programm. Nachdem Meta aus Sicht der Behörde unbefriedigend geantwortet hatte, erwogen die Mitarbeiter weitere Schritte. Doch die eigene Rechtsabteilung bremste sie: Wiederholte kritische Nachfragen zu einem bereits besprochenen Thema könnten als unzulässiger Druck auf das Unternehmen verstanden werden.

In den Dokumenten finden sich Einflussversuche, Löschbitten und politische Kommunikationsziele. Nicht belegt sind dagegen umfassende Zensursteuerung, Zwang gegenüber Plattformen oder eine Kampagne gegen konservative US-Medien. Die mutmaßlichen Einflussnahmen zogen sich über mehrere Präsidentschaften hin.

Von der Entwicklungsbehörde zum Abwicklungsfall

Die amerikanische Entwicklungshilfe-Organisation war lange ein Dorn im Auge der Republikaner. Sie entstand 1961 unter Präsident Kennedy als zentrale Behörde für Entwicklungs- und humanitäre Hilfe. Sie finanzierte Gesundheits-, Ernährungs-, Bildungs- und Demokratieprogramme. 1998 schrieb der Kongress ihren Status als eigenständige Behörde außerhalb des Außenministeriums fest, unter dessen außenpolitischer Führung. Desinformationsarbeit war nur ein Teil ihres Auftrags.

Seit Trumps Amtsantritt 2025 wurde USAID radikal umgebaut. Nach dem Stopp der Auslandshilfe übernahm das Außenministerium zum 1. Juli 2025 die verbliebenen Programme. Laut US-Rechnungshof wurden bis März 2026 rund 6780 von 7510 Fördervereinbarungen beendet; die Belegschaft schrumpfte von etwa 13.600 Personen auf 241. Operativ ist USAID weitgehend abgewickelt.

Der Machtkampf

Die Trump-Regierung will Auslandshilfe im Außenministerium bündeln und an ihre außenpolitischen Prioritäten binden. Der Vorwurf: USAID habe sich verselbstständigt und sei für ideologische Projekte missbraucht worden. Der Kongress hält dagegen: In einem Papier des Congressional Research Service heißt es, dass der Präsident zwar die Behörde intern umstrukturieren und bestimmte Aufgaben verlagern könne, aber nicht eigenmächtig vollständig abschaffen oder ihre gesetzlich festgelegte Stellung aufheben könne.

Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen forderte Transparenz über gekündigte Verträge und bewilligte Gelder. Auch einige Republikaner betonten, dass zugesagte Hilfsmittel für ihre Zwecke freizugeben seien.

Die Veröffentlichung fällt mitten in diesen Streit. Ihre offizielle Rahmung liefert der Abwicklung eine moralische Begründung. Ex-Chefin Samantha Power nennt die 248 Dateien eine selektive Auswahl aus einer Behörde, die Tausende Programme in mehr als 100 Ländern betreute. Ob die Auswahl gezielt kuratiert wurde, ist offen. Die Akten werfen zahlreiche Fragen zur Einflussnahme von USAID auf.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema