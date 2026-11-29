Aufgrund seiner zentralen Lage gilt Afghanistan als ein wichtiger Transitakteur in den gegenwärtigen Planungen, die zentral- und südasiatischen Wirtschaftskorridore vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und Nahost neu zu ordnen. Gleichzeitig gibt es aber auch Bedenken, das Land zu integrieren, aufgrund innenpolitischer Instabilitäten durch ethnische und religiöse Konflikte sowie häufiger Zusammenstöße entlang der Grenze zwischen der pakistanischen Armee und von Afghanistan aus operierenden Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat – Provinz Khorasan (ISIS-K) und Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).