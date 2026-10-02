Zigaretten-Jeans: So kombinieren Sie den 90er-Hosentrend im Herbst 2026

Schmal, aber nicht hauteng: Die Zigaretten-Jeans ist zurück. Diese Outfits und Schuhe machen den 90er-Trend 2026 modern.

Das schmale Bein ist zurück: Auch Kendall Jenner setzt auf die Zigaretten-Jeans, den Hosentrend im Herbst 2026.

Jahrelang waren Jeans vor allem weit: Wide Leg, Baggy und Barrel. In diesem Herbst kommt ein Schnitt aus den 90ern zurück. Die Zigaretten-Jeans ist der Hosentrend der Saison. Sie ist schmal, aber nicht hauteng, und gerade geschnitten, ohne langweilig zu wirken. Hier lesen Sie, wie Sie den Schnitt im Herbst 2026 modern kombinieren: vom Büro-Look bis zum Outfit für den Abend.

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Was die Zigaretten-Jeans ausmacht

Die Zigaretten-Jeans, auch Cigarette-Jeans genannt, sitzt an Hüfte und Oberschenkel körpernah. Zum Saum hin läuft sie gerade und schmal aus, wie eine Zigarette. Daher kommt der Name. Meist endet sie knapp über dem Knöchel. Anders als die Skinny-Jeans der 2010er-Jahre liegt sie nicht wie eine zweite Haut am Bein. Der Denim ist fester und weniger elastisch. Dadurch wirkt die Silhouette klarer und erwachsener.

Von Audrey Hepburn bis heute: Die Geschichte der Zigaretten-Jeans

Bevor es die Zigaretten-Jeans gab, gab es die Zigarettenhose aus Stoff. Berühmt wurde die Zigarettenhose in den 1950er-Jahren durch Audrey Hepburn. Damals trugen Frauen im Alltag noch selten Hosen. Hepburn kombinierte schmale, knöchellange Modelle mit flachen Ballerinas und schlichten Rollkragenpullovern und wurde so zur Stilikone.



Besonders bekannt ist ihr Auftritt in „Ein süßer Fratz“ („Funny Face“) von 1957: Dort tanzt sie ganz in Schwarz durch einen Pariser Jazzkeller. Der Look gilt bis heute als Inbegriff des Pariser Chics.

Audrey Hepburn machte die Zigarettenhose in den 1950er-Jahren berühmt. Ihre Kombi aus schmaler Hose und Ballerinas ist bis heute ein Vorbild. © IMAGO/mptvimages.com

In den 90er-Jahren wurde aus der Stoffhose eine Jeans. Die Mode war damals minimalistisch, mit klaren Linien, gedeckten Farben und wenig Schnickschnack. Eine schmale, gerade Jeans mit Saum auf Knöchelhöhe passte perfekt dazu. Getragen wurde sie mit schlichten Tanktops, Slipdresses oder weiten Blazern. So entstand die Zigaretten-Jeans, wie wir sie heute kennen.

90er-Minimalismus in Reinform: Carolyn Bessette-Kennedy, hier 1996 mit John F. Kennedy Jr. in Tribeca, gilt als Stilikone der schmalen Jeans. © imago stock&people

5 Outfit-Ideen: So tragen Sie die Zigaretten-Jeans im Herbst

1. Für das Büro: Oversize-Blazer und Loafer

Kombinieren Sie eine dunkle Zigaretten-Jeans mit einem weiten Blazer in Grau, Camel oder Nadelstreifen. Dazu passen eine schlichte Bluse oder ein feines Hemd und schmale Loafer. Der Kontrast aus lockerem Oberteil und schmalem Bein macht den Look modern. So wirkt das Outfit nicht steif.

2. Am Wochenende: Grobstrick und Ballerinas

Ein dicker Strickpullover in Creme oder Schokobraun passt perfekt zur schmalen Jeans. Stecken Sie ihn vorne leicht in den Bund, dann bleibt die Taille sichtbar. Dazu tragen Sie Ballerinas, zum Beispiel spitze Modelle oder Mary Janes. Der Look wirkt lässig und ist eine moderne Hommage an Audrey Hepburn.

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3. An kühlen Tagen: Wollmantel und spitze Stiefeletten

Wenn es kälter wird, tragen Sie einen langen Wollmantel über der Zigaretten-Jeans. Unten passen schmale, spitze Stiefeletten oder Sock Boots. Wichtig ist, dass Schuh und Hose eine durchgehende Linie bilden. Das streckt das Bein und hält die Silhouette schlank, auch unter einem großen Mantel.

4. Für den Abend: Lederjacke und Kitten Heels

Für Dinner oder Bar tragen Sie eine schwarze Zigaretten-Jeans mit kurzer Lederjacke, einem Seidentop und Kitten Heels oder Slingbacks. Weil die Jeans am Knöchel endet, bleiben die Schuhe gut sichtbar. Der kleine Absatz wirkt elegant, aber nicht übertrieben.

5. Der Klassiker: Rollkragen und Trenchcoat

Vorbild für diesen Look ist Audrey Hepburn im Film „Funny Face“. Dort trägt sie eine schwarze Zigarettenhose, einen schwarzen Rollkragenpullover und flache Schuhe. So übertragen Sie den Look ins Jahr 2026: Kombinieren Sie eine schwarze oder dunkelblaue Zigaretten-Jeans mit einem schmalen Rollkragenpullover und flachen Schuhen. Für den Herbst kommt ein Trenchcoat darüber. Mit Ledertasche und schlichter Sonnenbrille ist das Outfit fertig. Es ist zeitlos und passt zu vielen Anlässen.

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Die richtigen Schuhe zur Zigaretten-Jeans

Die Schuhe entscheiden darüber, ob der Look modern oder veraltet wirkt. Als Faustregel gilt: Je schmaler die Hose ist, desto feiner sollte auch der Schuh sein. Ballerinas und Mary Janes passen am besten, ganz im Sinne von Audrey Hepburn.



Schmale Loafer wirken schick und passen gut in den Herbst. An kühlen Tagen sind spitze Stiefeletten oder Sock Boots eine gute Wahl, für den Abend Kitten Heels oder Slingbacks. Weil die Jeans am Knöchel endet, bleiben alle diese Schuhe gut sichtbar.

Chunky Sneaker, grobe Combat- oder Biker-Boots und Schuhe mit dicker Plateausohle sollten Sie dagegen meiden. An einer schmalen Hose wirken sie schnell zu schwer, und das Verhältnis zwischen Bein und Fuß stimmt nicht mehr.

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Fazit: Ein Klassiker mit klarer Linie

Von Audrey Hepburn über den 90er-Minimalismus bis zu den Laufstegen von 2026: Die Zigaretten-Jeans hat schon viele Modephasen überstanden. Nach Jahren weiter Hosen bringt sie wieder eine klare Silhouette in den Kleiderschrank. Für einen modernen Look braucht es drei Dinge: weite Oberteile als Kontrast, schmale Schuhe und einen Saum auf Knöchelhöhe. Mit dunklem Denim, Strick und einem guten Mantel sind Sie im Herbst 2026 bestens gekleidet.

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