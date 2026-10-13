Zinsen und Inflation machen Eurozone zum Gefahrenherd – vor allem Frankreich wackelt

Griechenland stürzte Europa 2009 fast in den Abgrund. Heute könnten andere EU-Länder vor dem Staatsbankrott stehen, denn Schuldenmachen wird jetzt richtig teuer.

Die USA könnten ihren Weltmachtstatus nicht ohne Kredite finanzieren. Laut US-Finanzministerium belaufen sich die Schulden der Vereinigten Staaten mittlerweile auf über 35 Billionen Euro. Das sind mehr als doppelt so viele Kreditgelder wie noch vor zehn Jahren. Die US-Regierung zahlt 2026 mehr als 900 Milliarden Euro allein für Zinsen. Damit liegen die Zinskosten sogar 100 Milliarden Euro über dem diesjährigen Verteidigungsetat.



Die Kreditgeber der USA werden unsicher und fordern mehr Rendite, um den amerikanischen Staat zu finanzieren. Und anders als noch in den 2010er Jahren treibt auch die zunehmende Inflation die Zinsen. So beträgt der Zins etwa auf zehnjährige US-Staatsanleihen derzeit 5,3 Prozent.



Doch die USA laufen trotz ihrer Rekordschulden mittelfristig nicht Gefahr, pleite zu gehen. Denn die Vereinigten Staaten verschulden sich überwiegend in ihrer eigenen Währung: dem Dollar, der immer noch weltweit als Leitwährung gilt. Die USA können also ihre Schulden in der eigenen Währung zurückzahlen, die sie sich sozusagen selbst drucken können. Anders steht es um Staaten, die Kredite in Fremdwährungen aufnehmen müssen. Wie etwa Frankreich.

Gesalzene Preise für Geld auch in Frankreich

Die USA exportieren ihre Schuldenkrise nach Europa. Das hat mit der Rückkopplung der US-Zinsen auf andere Finanzmärkte zu tun und auf weltweite Hypotheken, Leasingverträge oder Firmenanleihen. Zudem verstecken viele Industriestaaten ihren politischen Reformstau unter einem wachsenden Schuldenberg. Auch hier erzeugt die steigende Nachfrage nach Geld einen höheren Preis. Ob Japan, Frankreich, Italien oder Deutschland: Liebgewonnene soziale Errungenschaften sind schwer zurückzudrehen. Und nun muss man auch wieder verstärkt in Verteidigung investieren. Doch bevor man Wirtschaft und Arbeitnehmer mit allzu hohen Steuern und Abgaben belastet, gönnt man sich eben mal einen Schluck aus der Schuldenpulle. Doch das Gesöff wird nun immer hochprozentiger.

Während Deutschland erst mit den Kanzlern Olaf Scholz (Corona) und Friedrich Merz (Sondervermögen) das große Schuldenmachen entdeckt hat, gehört dies in Frankreich seit Jahrzehnten zum guten Ton. Wie in den USA verlangen die Investoren daher auch vom französischen Staat mittlerweile gesalzene Preise für ihr geliehenes Geld: derzeit 4,9 Prozent für zehnjährige Anleihen. In Deutschland sind es noch 3,5 Prozent.

Jörg Krämer, der Chef-Volkswirt der Commerzbank, sieht Parallelen zur griechischen Schuldenkrise ab 2009 und macht sich „Sorgen über die hohe und weiter steigende Staatsverschuldung Frankreichs sowie mögliche Ansteckungseffekte auf andere hoch verschuldete Euroländer in den kommenden Monaten“. Zwar seien Länder wie Frankreich oder Italien trotz ihrer hohen Staatsverschuldung stabiler aufgestellt als damals Griechenland, so Krämer, „dennoch haben erste Zweifel an der Schuldentragfähigkeit wieder Fuß gefasst“. Denn Frankreich kriselt.

Fratzscher warnt vor französischem „Teufelskreis“

In Frankreich liegt die Schuldenquote für 2026 bei einem Rekordwert von 119 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das gab es zuletzt 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg. Zur Erinnerung: Die Maastricht-Kriterien zur finanziellen Stabilität in der EU schreiben beim öffentlichen Schuldenstand maximal 60 Prozent des BIP vor.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), warnt in der Rheinischen Post vor einer fatalen Abwärtsspirale: Steigende Zinsen und politische Lähmung könnten das Land in eine Rezession treiben. Die Folgen wären sinkende Steuereinnahmen, was noch mehr Schulden nach sich ziehen würde. Ein „Teufelskreis“, so der DIW-Chef. Ohne eine krasse haushaltspolitische Kurskorrektur drohe laut Fratzscher, die Stabilität der Währungsunion ins Wanken zu geraten.

Doch dass sich Frankreich einem Entschuldungsregime der EU oder des Internationalen Währungsfonds unterwirft, hält Commerzbank-Volkswirt Krämer für unvorstellbar: „So drückte die Europäische Kommission bei den wiederholten Haushaltsverstößen Frankreichs beide Augen zu und gewährte dem Land mehrfach Fristverlängerungen zur Senkung seines Defizits.“ Der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begründete dies mit dem berühmten Satz: „Weil es Frankreich ist.“

Le Pen will Zinsmoratorium, die Linken Schuldenschnitt

Die Analysten der DWS, den Vermögensverwaltern der Deutschen Bank, bezweifeln, dass der jüngst vorgestellte Haushaltsentwurf des französischen Finanzministers Roland Lescure für 2027 ausreicht, „um die Staatsfinanzen langfristig auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen, insbesondere da höhere Finanzierungskosten diese zusätzlich belasten“. Dieses Jahr muss Frankreich Zinszahlungen von fast 80 Milliarden Euro leisten. Für 2027 rechnet die Regierung bereits mit über 90 Milliarden Euro. Kürzungen im Sozialetat oder höhere Steuern sind in Frankreich ähnlich unbeliebt wie in Deutschland. Zudem befindet sich das Land gerade im Präsidentschaftswahlkampf.

Oppositionsführerin Marine Le Pen, vom rechtsextremen Rassemblement National, forderte daher jüngst von der Europäischen Zentralbank niedrigere Zinsen, doch die EZB winkte ab: Die Zentralbank diene ausschließlich der Preisstabilität und nicht der Subventionierung von Staatshaushalten. Und Jean-Luc Mélenchon von der linksextremen La France Insoumise möchte gut 18 Prozent der französischen Staatsschulden am liebsten „verbrennen“, wahlweise „einfrieren“. Solch einem radikalen Schuldenschnitt erteilte dann selbst die französische Notenbank eine klare Absage.

EZB-Chefin Lagarde erhöht munter die Zinsen

Bevor die EU über Frankreich einen finanziellen Rettungsschirm wie damals über Griechenland aufspannen muss, vergeht wohl noch etwas Zeit. Die EZB will nun erst einmal die Inflation in den Griff bekommen. EZB-Chefin Christine Lagarde denkt für den 29. Oktober über weitere Zinserhöhungen nach. Das wäre schlecht für die reformunwilligen Schuldenländer wie Frankreich. Und teuer.

Übrigens: Die großen EU-Länder wie Deutschland, Frankreich oder Italien können sich mittlerweile ein Vorbild am seinerzeit fast bankrotten Griechenland nehmen: An der Ägäis verzeichnet man seit drei Jahren nach hartem Sparkurs wieder Haushaltsüberschüsse.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema