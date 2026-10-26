Zoff in der SPD: Lars Klingbeil vor Sturz als Parteichef?

In der SPD mehren sich die Rückzugsforderungen an Lars Klingbeil. Er könnte ihnen folgen. Vor dem Sonderparteitag Mitte Januar 2027 in Bremen sortiert sich die geschwächte Partei personell neu.

In den 1970er Jahren, in den glorreichen Jahren der deutschen Sozialdemokratie, vertrat der damalige und noch heute hoch geschätzte Bundeskanzler Helmut Schmidt die entschiedene Auffassung, Politiker sollten einen Beruf gelernt haben.

Ein wesentlicher Gedanke des Hamburgers war dahinter, dass sie nach dem Ausscheiden aus der Politik in ihre Profession zurückkehren können und dadurch wirtschaftlich unabhängiger bleiben. Er forderte damit vor allem eine berufliche Grundlage, nicht zwingend eine bestimmte Ausbildung als rechtliche Zugangsvoraussetzung.

Klingbeil mit keinem erlernten Beruf

Schauen wir in diesen Wochen der inhaltlichen und personellen Neusortierung der SPD auf die Genossen, dann fällt auf, wie wenig der Finanzminister und Vorsitzende Lars Kingbeil diesem Schmidt`schen Anspruchs genügt: Bereits während des Studiums kam das Hochdienen in der Partei, aber kein Beruf außerhalb des Politischen, kein unmittelbarer Bezug zur realen Arbeitswelt. Wie wirklichkeitsnah ist also der Mann, der über Milliarden unserer Steuergelder entscheidet und nun, nach dem freiwilligen Weggang von Bärbel Bas, der alleiniger Parteichef der ältesten deutschen Partei ist? Und wie genau hört der in der Lüneburger Heide lebende und als sehr sensibel geltende Niedersachse derzeit in Partei hinein?

Denn da würde er ernste Töne vernehmen, die ihm nahelegen, dass Parteiamt spätestens im Januar 2027 aufzugeben. Es geht in der SPD vor allem um den aus der Sicht innerparteilicher Kritiker zu starkem Sparkurs und den Verlust des sozialpolitischen Profils. Viele kritisieren Kürzungen im Sozial-, Gesundheits-, Familien- und Arbeitsbereich und verlangten eine politische Kurskorrektur hin nach links. Hier steht als Kritikerin an erster Stelle die erstarkte Manuela Schwesig aus Schwerin, die „klare Kante“ gegenüber der CDU fordert und einen Linksschwenk hin zu Rot Rot Grün auch bundesweit befürwortet.

Ebenso meint jetzt Philipp Türmer, der Bundesvorsitzende der Jusos, dass Lars Klingbeil wegen seiner Doppelrolle als Finanzminister und SPD-Vorsitzender den Verzicht auf den Parteivorsitz erklären sollte. Weitere SPD-Politiker, wie Benedict Lang aus München oder der Berliner Orkan Özdemir wagen sich nach vorne und verlangen die Trennung von Parteivorsitz und Regierungsamt. Intern wird in der Berliner Bundestagsfraktion schon seit längerem genau darüber gesprochen, aber noch hält man still und wagt sich nicht in die populären Talkshows.

Klingbeil hingegen hat ein anderes Dilemma: Er gehört dem Seeheimer Kreis der SPD an und wird daher eher dem konservativen, pragmatischen Flügel zugerechnet. Die Partei sehnt sich hingegen nach mehr sozialem Markenkern, nach Opposition im Bund und nach besseren Wahlergebnissen. Klingbeil hingegen will zuvorderst den Machterhalt, für mehr hat er derzeit keine Kraft. Auch gegen den bundesweit kritisierten aktuellen Linksschwenk seiner regionalen Berliner SPD hat er nichts entgegenzusetzen.

Personelle Neuaufstellung auf dem Bremer Parteitag

Doch die einst stolze Partei steht seit Monaten bundesweit bei rund 13 Prozent, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Und daher stellen sich viele Genossen die aktuelle Frage: Wie soll ein eher Konservativer an unserer Spitze, der zudem ein angesichts klammer Kassen schwieriges Amt bekleidet, uns parteipolitisch aus der Misere holen? Ein großer Redner ist der Niedersachse zudem nicht, noch weniger ein Volkstribun. Aufbruchstimmung hat nur Manuela Schwesig erzeugt, und sie, so scheint inzwischen klar, bestimmt die Richtung der deutschen Sozialdemokratie.

Hinter verschlossenen Türen werden nun hinsichtlich der personellen Neuorientierung verschiedene Szenarien durchgespielt. Zum einen muss die Frage entschieden werden, ob man weiterhin mit zwei oder einem Parteivorsitzenden wirksam agieren will. Die offizielle Regelung dazu steht im SPD-Organisationsstatuts. Dort heißt es sinngemäß, dass der Parteivorstand aus einem oder einer Vorsitzenden oder zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, davon eine Frau, bestehen muss.

Viele in der Partei glauben, das Schwesig ihren Hut in den Ring wirft. Und dann die alleinige Macht beanspruche. Oder dass auch ein weiterer Niedersachse, der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil, antreten werden, geläutert und selbstbewusst. Er würde, so ist zu hören, gerne das Zweiermodell weiterfahren lassen. Für beide Modelle bräuchte es Lars Kligbeil nicht mehr. Und dieser weiß noch, dass er bei seiner Wiederwahl 2025 lediglich rund 64,9 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt. Nach allem, was wir erfahren haben, wird Lars Klingbeil aus allen diesen Gründen voraussichtlich noch vor dem Bremer Parteitag sein Amt zur Verfügung stellen, um einen Machtkampf zu verhindern.

Klingbeil treibt noch eine weitere Angst um. Da er, wie anfangs erwähnt, keinen Beruf erlernt hat, „kann er nur Partei“. Das bedeutet, er wird zuallererst versuchen, sein Ressortamt zu retten. Hieran jedoch gibt es zurzeit heftige Kritik. So mahnt der Bundesrechnungshof, dass Klingbeils Haushaltsplanung für 2027 rund sieben Milliarden Euro aus einer Rücklage einplant, die nach Auffassung der Prüfer faktisch aufgebraucht ist. Hier gäbe es ein hohes verfassungsrechtliche Risiko.

Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Ifo-Institut monieren, dass Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz nicht ausreichend in zusätzliche Investitionen flössen, sondern reguläre Haushaltsausgaben ersetzen könnten. Genossen aus der SPD und CDUler kritisieren, die laut versprochenen Steuerentlastungen seien viel zu gering. Ebenso werden dem Leidgeprüften handwerkliche Fehler vorgeworfen: Die Tabaksteuerreform ist durch einen Fehler im Gesetzestext versehentlich zu früh in Kraft getreten.

Diese Mängelliste summiert sich zu der Frage, ob „der sensible Lars“ für so große Ämter wie das Führen eines Bundesfinanzministeriums und zusätzlich das der Partei nicht überfordert sei. Dieser jedoch würde, verlöre er nach dem Vorsitz auch das Finanzressort, nur noch einfacher Abgeordneter bleiben. Ein Beruf außerhalb der Politik wartet nicht auf ihn. Er müsste dann auf einen lukrativen politischen Versorgungsposten hoffen. Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Agentur für Arbeit, lässt grüßen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema