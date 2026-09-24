Zombie-Apokalypse in England: Paranoia aus der Albtraumfabrik von TikTok und Co.

Im Internet gehen Clips von Zombies auf offener Straße viral, und sie stammen nicht nur aus England. Müssen wir jetzt wieder Nudeln und Klopapier hamstern?

Wie immer bin ich auf der Suche nach Nachrichten von Mehrwert. Dass ich das auf Instagram und TikTok tue, ist mein Fehler. Schnell stellt sich mir die Frage, an welcher Stelle der Algorithmus falsch abgebogen ist. Willkommen im digitalen Kuriositätenkabinett.



Ich habe die Auswahl zwischen auf mein Sternzeichen zugeschnittenen Tarot-Legungen, wie man aus Löwenzahn ein Pulver gegen impfinduzierten Turbokrebs herstellt und einem Liebeszauber, der von einem verlangt, sich Knoblauchzehen und eingeweichte Senfkörner unter das Kopfkissen zu legen.



Wieso kennen die mein Sternzeichen, meinen Impfstatus und warum soll mein Kopfende nach Spreewaldgurke riechen und hergezauberte Dates zum Desaster machen?

Die Zombie-Apokalypse steht vor den Toren Europas

Das nächste Video zeigt eine langsam vor sich hin taumelnde Frau, die versucht, in ein Haus einzudringen. Ein anderes einen blutüberströmten Mann in einer Einkaufsstraße in Nottingham.

Zustimmung wird geprüft...

Es sind nur zwei von vielen, die den Ausbruch eines Zombie-Virus in England behaupten und die Sichtungen mit der Handykamera einfangen. Andere Clips stammen aus den USA und China. Keine KI – die Zombie-Apokalypse steht vor den Toren Europas.



Nicht nur die Clips sind fragwürdig, auch die Reaktionen in den Kommentaren. Manche freuen sich, dass die Apokalypse losgeht, schließlich hätten sie Jahrzehnte mit Resident Evil und der Playstation für den Ernstfall geübt. Andere schicken Lach- oder Kotzsmileys und wieder andere schreiben, dass das Virus sicher aus China kommt.

Haben wir die Pandemie nicht genügend aufgearbeitet?

Ein User schreibt, ob sich jemand an die netzweite Polizeifahndung nach Dean Hesketh Ende Juli erinnern könne. Er war mit einer mysteriösen, hoch ansteckenden Krankheit aus einem Krankenhaus in Lancashire geflohen. Tatsächlich erinnere sogar ich mich an den Fahndungsaufruf. Er ist Patient Zero!



Haben wir die Pandemie psychologisch zu wenig aufgearbeitet und stecken wir mitten in der inneren Apokalypse? Vielleicht wird uns die Welt zu viel. Wenn uns schon Tarot, Wundermittel und Liebeszauber geschickt werden, dann doch bitte gegen Fake News und postpandemische Paranoia.



Wann sind wir uns als Menschen so fremd geworden, dass wir einander fürchten? Denn vielleicht sind die Menschen in den Videos nicht die Vorhut einer noch tödlicheren Pandemie, sondern einfach nur in einer sehr hilflosen Lage.

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