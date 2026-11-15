„Zu laut, zu pampig“: Warum die Schauspielerin Ina Paule Klink trotzdem nach Berlin kam – und blieb

Die Schauspielerin und Sängerin Ina Paule Klink spricht in unserem Fragebogen über ihre Kindheit in Brandenburg, Ost-West-Debatten und darüber, warum sie Berlin trotz aller Macken liebt.

Die Schauspielerin Ina Paule Klink kennen viele noch aus der ZDF-Reihe „Wilsberg“. Mehr als 20 Jahre lang war die gebürtige Zossenerin als Georg Wilsbergs Patentochter und Anwältin Alex Holtkamp zu sehen.



Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2021 hat Klink ihre Karriere als Schauspielerin und Musikerin intensiv fortgesetzt, ob im Zürich-Krimi oder als Sängerin unter dem Künstlernamen „Paule“.



Jetzt im November ist die 46-Jährige zudem im ARD-Zweiteiler „Mordach – Blutiger Schnee“ zu sehen. Er spielt im Bergdorf Mordach, in dem das Leben wie gottgewollt den Jahreszeiten, ehernen Regeln und den Kräfteverhältnissen der Alteingesessenen folgt – bis ein rätselhafter Mord die vermeintlich heile Welt erschüttert.



In unserem Fragebogen erzählt Ina Paule Klink auch von einer heilen Welt – nämlich jener, die sie als Kind im Brandenburgischen erleben durfte. Und wie ging es später in Berlin weiter?

1. Frau Paule Klink, Sie wurden 1979 im brandenburgischen Zossen geboren und sind in Dahlewitz zur Schule gegangen. Was sind Ihre eindrücklichsten Kindheits- und Jugenderinnerungen?



Ich erinnere mich gern an meine Kindheit zurück. Aufgewachsen bin ich mit mehreren Pferden hinterm Haus, sieben Katzen, zwei Hunden, Hasen und Meerschweinchen. Auch wenn man das alles als Kind nicht so sehr zu schätzen weiß, bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich so meine Kindheit verleben durfte.



An die Schulzeit erinnere ich mich dagegen nicht so wahnsinnig gern zurück. Es war nicht immer leicht. Ich habe früh angefangen, auf der Bühne zu stehen. Dann habe ich irgendwann Radio gemacht und dann den ersten Film gedreht. Das alles stieß nicht immer auf Zuspruch. Auch bei einigen Lehrern nicht. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen und bin meinen Weg gegangen.

2. Als jemand, der zehn Jahre vor dem Mauerfall in der DDR geboren wurde: Wie blicken Sie auf die Ost-West-Debatten, wie sie aktuell geführt werden, und haben Sie eine besondere Verbindung zum Osten des Landes?



Ich bin im Osten aufgewachsen, na und? Ich war neun Jahre alt, als die Wende kam. Ein bisschen habe ich den Osten mitbekommen, aber für Kinder war es vermutlich positiver als vielleicht für manch anderen.



Die momentanen Debatten verstehe ich nicht. Wir sollten es schaffen, miteinander zu leben, in dieser wunderbaren, freien Welt. Das ist doch ein Geschenk. Das sollte man nie vergessen und sich ruhig immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.

3. Wenn man nur kurz hinter der südlichen Berliner Stadtgrenze aufwächst: Wie blickt man da als Jugendliche auf die Hauptstadt?



Damals empfand ich es als schön da draußen, es waren aber auch andere Zeiten. Ich wollte trotzdem in die große, weite Welt.

Foto: Lula C Jackson Zur Person Ina Paule Klink absolvierte eine Ausbildung in Gesang, Jazz- und klassischem Tanz. 1996 gab sie in der Titelrolle des Fernsehmusicals „Liane“ ihr Filmdebüt. Seit 2016 spielt sie die Rechtsanwältin Dominique Kuster im „Zürich-Krimi“. Zudem ist die 46-Jährige ein großer Pferdefan mit einem eigenen Reiterhof bei Berlin.



Der neue „Mordach“-Zweiteiler mit ihr als Lisa Glauber läuft am 21. November zur Primetime im Ersten. Einen Tag vorher sind beide Teile in der ARD-Mediathek abrufbar.

4. Wann und warum sind Sie schließlich nach Berlin gezogen – und hat die Stadt Ihre Erwartungen erfüllt?



Als ich mit 17 ausgezogen bin, habe ich erstmal sechs Jahre in Hamburg gelebt. Das war eine großartige Zeit. Ich habe dort mein junges Leben sehr genossen – viel erlebt und einfach gelebt.



Erst danach bin ich nach Berlin gekommen. Vorher stand diese Stadt nicht auf Platz eins meiner Liste. Zu laut, zu pampig und nicht mein Tempo. Nach sechs Jahren Hamburg war ich dann wohl bereit für die Hauptstadt. Und bin geblieben.

5. In welchen Berliner Stadtteilen haben Sie gewohnt – und wo sind Sie schließlich gelandet?



Nach meiner Zeit in Hamburg bin ich in Berlin perfekterweise in Charlottenburg gestartet. Das war meine erste Station. Eine Mädels-WG zu zweit. Wir nannten sie „100-Quadratmeter-Ostbraut“. Ein großartiger Start in diesem Stadtteil.



Ich habe Ecken entdeckt, die ich nicht kannte. Wunderbar war das. Danach bin ich über Kreuzberg (Mariannenplatz), Alt-Treptow und Mitte letztlich in Prenzlauer Berg gelandet. Und dort fühle ich mich nach wie vor sehr wohl.

6. Viele Menschen empfinden Berlin mittlerweile als zu laut, zu dreckig, zu voll. Wie sehen Sie das? Haben Sie einen Fluchtpunkt – oder denken Sie daran, die Stadt zu verlassen?



Nein, ich liebe die Stadt genau für das alles! Ich habe meine Lieblingsorte, und im Zweifel geht’s raus zum Wannsee, um mal durchzuatmen.



Aber ich bin letztlich auch täglich bei den Pferden, da geht das Tor zu und ich atme durch im Naturparadies mit meinem Pferd Pummel.

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7. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



So lange es geht, genieße ich die Zeiten auf unserer Dachterrasse und dem Wannsee.

8. Ihre persönliche No-go-Area?



Gibt’s nicht.

9. Ein Abend mit Freunden – in welchem Restaurant wird reserviert?



Ich liebe die französische Küche. Das Entrecôte in Mitte ist mittlerweile so etwas wie mein zweites Wohnzimmer geworden.

10. Einkaufen in der Stadt – in welchem Laden glüht Ihre Kreditkarte besonders gern?



Um ehrlich zu sein, so oft gehe ich nicht shoppen. Und wenn doch, dann findet man mich wahrscheinlich eher mal bei Hoffschild in Wilmersdorf oder bei Krämer in Kleinmachnow-Dreilinden. Beides sind Reiterläden für Pferd und Reiter.

11. Der beste Stadtteil Berlins? Oder der schlimmste?



Jeder Stadtteil ist eine eigene Stadt mit eigenem Kiez. Das ist Großstadtleben. Manche sind dreckig, manche schillern mehr, in manchen pumpt das Leben und manche sind eher entschleunigt. Ich finde, sie sind alle besonders, jeder Stadtteil für sich.

12. Was nervt Sie am meisten an der Stadt – und was heitert Sie wieder auf?



Der Klassiker – der Verkehr nervt schon sehr in dieser Stadt. Wer da ruhig bleiben kann: Chapeau! Ich kann das nicht so gut, muss ich zugeben. Da wird schon mal rumgeschimpft im Auto. Das muss halt raus. Berlinerin eben.



Aber wenn die Sonne scheint, ist diese Stadt, mit all ihren Facetten, unschlagbar. Da macht einem sogar der Verkehr weniger aus.

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