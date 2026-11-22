Ob (und wie) der Kapitalismus mit der KI seine eigene Verwandlung einleitet, hängt maßgeblich davon ab, wie die heutige Gesellschaft sich positioniert.

Roboter Ai-da steht vor einem Gemälde in den Houses of Parliament, bevor er als erster Roboter Fragen im britischen Parlament beantwortet.

Künstliche Intelligenz ist ein Kind des Kapitalismus. Sie entsteht in einer Wirtschaftsordnung, die auf Konkurrenz, Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und der fortwährenden Suche nach effizienterer Produktion beruht. Unternehmen investieren in KI, weil sie hoffen, schneller, besser oder billiger produzieren zu können. Arbeitsschritte sollen automatisiert, Prozesse optimiert und menschliche Arbeitszeit eingespart werden.