„Zum Glück ist uns nichts passiert“: Einbruch bei Schlagersängerin Vanessa Mai

Als sie zurückkam, war alles weg: Während ihrer Tour wurde bei Schlagerstar Vanessa Mai eingebrochen. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Erst vor wenigen Wochen berichtete der Comedian Felix Lobrecht über einen Einbruch bei sich zu Hause. Als Bauarbeiter verkleidet sollen sich die Täter über ein Baugerüst Zugang zu seiner Wohnung in Kreuzberg verschafft haben. Seine Wohnung wurde durchwühlt, Rucksäcke, Sonnenbrillen und Kopfhörer wurden gestohlen.



Nun ereilte Schlagersängerin Vanessa Mai ein ähnliches Schicksal. Allerdings nicht bei sich zu Hause, sondern in ihrem Auto – und das mitten während ihrer Tour. Wie der Comedian war auch sie zum Zeitpunkt des Geschehens nicht vor Ort.

Vanessa Mai: „Das fühlt sich so eklig an“

„Das fühlt sich so eklig an, dass die das alles haben“, erzählt die 34-jährige Sängerin aus Backnang bei Stuttgart in ihrem Podcast „Schön laut“. In der Nacht sei ihr Auto vollständig von Unbekannten leergeräumt worden. Nicht nur jegliches Tour-Equipment, auch Kreditkarten und Pässe seien am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen, wie Mai im Gespräch mit Co-Podcasterin und Moderatorin Lola Weippert erzählt.



Ihren Schilderungen zufolge hätten sich in mehreren Koffern Bühnenkleidung, Schuhe und Schmuck befunden – die allesamt entwendet wurden. Der Schaden liege bei mehreren Tausend Euro. Auch eine Make-up-Tasche sowie ihre Kopfhörer, die sie für ihre Auftritte benötigt, fehlten.

Zustimmung wird geprüft...

Besonders bedauerlich sei der Verlust ihrer Antibabypille. „Ich habe jetzt auch keinen Bock, keine Pille zu nehmen, und dann ist der ganze Hormonhaushalt durcheinander“, so die ehemalige DSDS-Jurorin. Aber nicht nur das: Unter den gestohlenen Gegenständen hätten sich auch sehr persönliche Dinge befunden, etwa private Fotos. Der Gedanke, dass Fremde darauf Zugriff haben könnten, lasse sie nicht los.



Mai betont, dass sie üblicherweise nachts nichts im Auto liegen lasse. Damit sie am Morgen schneller loskommt, habe sie dieses Mal jedoch eine Ausnahme gemacht. Rückblickend macht sie sich dafür selbst Vorwürfe: „Wie dumm einfach nur, diese Sachen drin zu lassen.“

Besonders der Verlust ihrer Pässe schmerzt sie. Wie sie schildert, bringe der fehlende Ausweis auch organisatorische Schwierigkeiten mit sich: Nach dem Podcast-Gespräch steht nämlich der nächste Tourstopp in der Schweiz an – und dadurch infrage.



Der Schlagerstar merkt aber auch an, dass sie noch einigermaßen Glück im Unglück gehabt habe. Am Abend zuvor habe ihr Ehemann Andreas Ferber noch den Laptop aus dem Auto mitgenommen. Und: „Zum Glück ist uns nichts passiert.“

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