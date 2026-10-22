„Zum Kotzen“: Felix Lobrecht über doppelte Standards bei Debatte um Proteste in Frankreich

Zu viel Gewalt, zu wenig friedlicher Protest? Der Berliner Comedian hält diese Kritik an der Berichterstattung für Schönmalerei und stellt eine unbequeme Gegenfrage.

Brennende Barrikaden, geplünderte Geschäfte, Zusammenstöße mit der Polizei: Vielerorts sind die Proteste in Frankreich und Italien am vergangenen Wochenende eskaliert. Wo es ursprünglich um steigende Lebenshaltungskosten, Sparmaßnahmen und die Zustände an Schulen ging, mündete es vor allem am Samstag (17. Oktober) in gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Die Bilder aus beiden Ländern lösten auch eine Debatte darüber aus, welchen Stellenwert die Gewalt in der Berichterstattung einnimmt. So etwa bei Felix Lobrecht und Tommi Schmitt: In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Gemischtes Hack“ diskutieren sie darüber, wie hierzulande über die Proteste berichtet wird.

Schwappen die Proteste auch nach Deutschland?

Gleich zu Beginn der Podcastfolge steht die Frage im Raum, ob die Protestwelle eines Tages auch nach Deutschland überschwappen könnte. Beide scheinen nur bedingt besorgt. „Frankreich ist da schon immer anders gewesen“, mutmaßt Schmitt.



Zwar gebe es auch in Deutschland genügend Anlässe, um auf die Straße zu gehen – „Lebenshaltungskosten, Gaza, Sprit, Waffenlieferung und diese grundsätzliche Frustration auf alles“. Doch sei die Protestkultur hierzulande eine andere, weswegen nicht alles „so orchestriert“ ablaufe wie in Frankreich, so der 37-jährige Moderator und Wahl-Berliner.



Im Nachbarland hätten sich zunächst die Gelbwesten mit den Schülerprotesten solidarisiert, woraus dann wiederum die Eskalationen vom 17. Oktober entstanden seien. Schmitts Resümee: „Ich glaube nicht, dass das in dem Ausmaß passiert.“

Anschließend geht es um die deutsche Berichterstattung über die Proteste. Angesichts des grassierenden Vorwurfs, dass zu wenig über die friedlichen Demonstrationen berichtet werde, stellt Lobrecht die einfache Frage: „Findest du, dass da falsch berichtet wird?“ Anfangs weicht Schmitt der Frage aus und laviert ein wenig herum.



Prompt interveniert der Berliner Comedian und gibt sich selbst die Antwort: „Wenn Leute anfangen, eine komplette Stadt kurz und klein zu kloppen, dann muss darüber berichtet werden“ – friedliche Demonstrationen auf der anderen Seite hin oder her.

„Stell dir mal vor, das wären rechte Proteste! Stell dir mal vor, das wären nicht links gelesene Proteste, sondern rechte“, so Lobrecht. „Es wird ja von Linken geframt als Widerstand gegen den Staat. Stell dir mal vor, radikal rechts geframte Leute würden so freidrehen. Dann würde man doch von allen anderen, die da auch demonstrieren, eine krasse Distanzierung erwarten und auch wollen, dass der Staat da hart durchgreift gegen diese Leute.“

In diesem Szenario würde sich auch keiner darüber beschweren, dass es Polizeigewalt gegen Demonstranten gibt, unterstellt der Comedian. In seinen Augen werde hier mit zweierlei Maß gemessen. Bezogen auf den Vorwurf, es werde ausschließlich über die Zerstörungswut und zu wenig über die friedlichen Proteste berichtet, erklärt er: „Ich finde, das ist eine ganz komische Fokusverschiebung und so eine Schönmalerei.“

Felix Lobrecht: „Das ist alles katastrophal“

Dann ergreift auch Schmitt Partei: Für den Fokus der Berichterstattung auf die zahlreichen Eskalationen in französischen und italienischen Städten könne es mehrere Gründe geben. Vielleicht fehle es schlichtweg an Nachrichtenwert, über die friedlichen Demos zu berichten – oder „möglicherweise haben sich die Anführer der Proteste längst davon distanziert, aber wir haben es einfach nicht mitbekommen“, so der Moderator und Comedy-Autor über potenzielle Medienmechanismen, die dafür mitverantwortlich sein könnten.



Weiter unterstellt der 37-Jährige: „Gefühlt hat ja eh keiner mehr Muße und Hirnkapazität, sich intellektuell umstimmen zu lassen.“ Jeder habe seine Meinung und halte daran fest. „Die wenigsten analysieren für sich: Was passiert da eigentlich gerade?“ – und kämen dadurch zu keiner echten Erkenntnis.

Lobrecht scheint diese Verallgemeinerung seines Podcast-Partners nicht so wirklich zufriedenzustellen. Er lässt nicht locker, bis auch Schmitt klarstellt: „Ich sehe das genauso wie du. Der Nachrichtenwert jetzt gerade ist, dass da ganze Städte zerlegt werden. Darüber muss berichtet werden. (…) Ganz rational.“

Damit könnte die Kritik an der Kritik beendet sein – doch dann nimmt Lobrecht explizit die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen ins Visier. Ihn stören Meinungsmache und Beeinflussung in manchen Formaten der ARD und ZDF.



Rational oder neutral seien diese nicht: „Ich reg mich jedes Mal über das ‚heute-journal‘ auf, wenn da am Ende noch irgend so ein wertender Satz kommt oder bereits in der Berichterstattung die Meinung, die man haben sollte, mitgeliefert wird. Find ich zum Kotzen!“

Abschließend unterstreicht der Berliner Comedian noch einmal das Ausmaß der Proteste: „Die Zahlen sind krass: Über 500 verletzte Polizisten, 1800 Festnahmen, ein sehr hoher Millionenschaden. Das ist alles katastrophal.“ Er schüttelt den Kopf und hält kurz inne. „Ich hoffe, dass so etwas in Deutschland nicht in der Luft liegt.“

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