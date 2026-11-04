Zum Tod von Hubert Aiwanger: Ein Mann der klaren Worte und der großen Kontroversen

„Liebe Brummi-Fahrer!“ Mit diesen Worten begrüßte Hubert Aiwanger an einem kalten Januarabend 2024 die Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Schneeflocken wirbelten durch die Luft, auf dem Platz des 18. März standen die Menschen dicht gedrängt zwischen Traktoren, Lastwagen und Handwerkerautos. Sie einte der Ärger über die Ampelregierung. Auf der Bühne stand einer, der diesem Ärger eine Stimme gab. Nun ist er im Alter von 55 Jahren gestorben. Er wurde am Mittwoch tot in einem Hotel in Berlin-Mitte gefunden.



Aiwanger, Jahrgang 1971, ein Diplom-Agrar-Ingenieur, war seit 2018 stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Bayern und führte dort als Landesvorsitzender die Freien Wähler.



Bei seinen Anhängern war er für seine direkte Ansprache und seine klaren Worte beliebt. Im Interview mit der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung und der Berliner Zeitung rechnete er scharf mit der Bundesregierung und mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Er sprach noch im Mai mit uns über die Deindustrialisierung, die er der aktuellen Politik mit CO₂-Abgabe und Verbrenner-Aus anlastet, über die AfD und über den Frust, der die Wähler zu ihr treibt.

Auch sonst suchte Aiwanger die Konfrontation. Bei der Demonstration gegen das Heizungsgesetz 2023 in Erding rief er die „schweigende Mehrheit“ dazu auf, sich die Demokratie zurückzuholen. Das brachte ihm den Vorwurf ein, sich der Sprache des rechten Randes zu bedienen.



In der Corona-Pandemie zögerte er lange mit der eigenen Impfung und wurde damit zum Reizthema einer ganzen Debatte. Er selbst versteht sich als Mann der bürgerlichen Mitte, der den Kontakt zu den „Alltagssorgen“ der Menschen nicht verloren habe.



Die schwerste Krise seiner politischen Laufbahn war die sogenannte Flugblatt-Affäre. Sie begann im August 2023 mit einem Bericht der Süddeutschen Zeitung über ein antisemitisches Flugblatt, das zu Schulzeiten bei Aiwanger gefunden worden war. Das Pamphlet stammte aus dem Schuljahr 1987/88 und kursierte am Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg. Aufgemacht als zynischer „Wettbewerb“, verhöhnte es die Verbrechen in Auschwitz. Aiwanger war damals 17 Jahre alt, die Schule belangte ihn seinerzeit disziplinarisch. Er ging in die Offensive und bezeichnete die Berichterstattung als Schmutzkampagne“ Aiwangers älterer Bruder Helmut hatte damals erklärt, er habe das Flugblatt verfasst.

Nach Aiwangers Vorbild versuchten es die Freien Wähler auch in anderen Bundesländern. Jemanden vom Format eines Hubert Aiwanger fanden sie nicht. Bei der Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2021 erhielten sie 0,8 Prozent der Stimmen und in diesem Jahr 0,1 Prozent.

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