Ab 1. Januar gelten mindestens 7,50 statt 5 Euro je Rezept, höchstens 15 statt 10. Zwischen 75 und 100 Euro Arzneimittelpreis ändert sich nichts.

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Wer im Januar mit einer Erkältung zum Arzt geht und mit einem Rezept wieder herauskommt, legt in der Apotheke mindestens 7,50 Euro auf den Tresen. Bisher waren es 5 Euro. Der Höchstbetrag steigt von 10 auf 15 Euro.

Beschlossen ist das seit Juli. Bundestag und Bundesrat verabschiedeten das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz am 10. Juli 2026, verkündet wurde es am 29. Juli im Bundesgesetzblatt. Die neue Fassung von § 61 SGB V greift zum Jahreswechsel — geltendes Recht, kein Entwurf.

Eine ganze Preisgruppe trifft die Erhöhung trotzdem nicht.

Was sich am 1. Januar ändert

Die Rechenregel bleibt dieselbe wie seit 2004: Versicherte zahlen 10 Prozent des Abgabepreises, aber nie mehr, als das Mittel kostet. Verschoben werden nur die beiden Grenzen, zwischen denen diese 10 Prozent liegen dürfen.

Die Untergrenze steigt von 5 auf 7,50 Euro, die Obergrenze von 10 auf 15 Euro. Beim Hilfsmittel — Einlagen, Bandagen, Gehhilfen — klettert der Höchstbetrag ebenfalls von 10 auf 15 Euro.

Zwischen 75 und 100 Euro bleibt die Zuzahlung gleich

Hier wird es interessant. Die neue Mindestzuzahlung von 7,50 Euro greift nur, solange 10 Prozent des Preises darunter liegen, also bis zu einem Arzneimittelpreis von 75 Euro. Der alte Deckel von 10 Euro wiederum setzte erst ab 100 Euro ein. Dazwischen rechnen alte und neue Fassung nach eigener Rechnung identisch.

Kostet Ihr Präparat 85 Euro, zahlen Sie in beiden Jahren 8,50 Euro. Bei 99 Euro sind es 9,90 Euro, im Dezember wie im Januar. An den Rändern dagegen wird es spürbar teurer: Für ein Mittel zu 15 Euro steigt der Eigenanteil von 5 auf 7,50 Euro, bei 60 Euro von 6 auf 7,50 Euro. Noch deutlicher trifft es die teuren Packungen. Bei 130 Euro Abgabepreis klettert die Zuzahlung von 10 auf 13 Euro, ab 150 Euro von 10 auf 15 Euro.

Betroffen sind also beide Enden der Preisskala: das billige Standardpräparat und das teure Spezialmittel. Wer ein Medikament aus dem mittleren Segment bekommt, zahlt im Januar denselben Betrag wie heute.

Was das für Sie bedeutet

Rechnen Sie mit Ihrer eigenen Rezeptzahl. Vier Rezepte in einem Erkältungswinter, jeweils zum Mindestbetrag: 2026 waren das 20 Euro, 2027 sind es 30 Euro.

Wer dauerhaft Medikamente braucht, zwölf Rezepte im Jahr, zahlt statt 60 künftig 90 Euro. Der Aufschlag liegt in beiden Fällen bei 50 Prozent — aber nur, solange Ihre Mittel unter 75 Euro kosten.

Warum der Betrag 23 Jahre lang stillstand

Die Zuzahlung von 5 bis 10 Euro stammt aus dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004. Seitdem blieb sie unverändert, während Arzneimittelpreise und Kassenbeiträge stiegen.

Genau damit begründet die Koalition den Schritt: Der Eigenanteil habe real an Gewicht verloren. Die Erhöhung soll die Kassen entlasten, deren Zusatzbeiträge 2026 erneut geklettert sind.

Die jährliche Anpassung war geplant — und fiel im Verfahren

Im Referentenentwurf vom April stand mehr als eine einmalige Erhöhung. Vorgesehen war, die Zuzahlung künftig jedes Jahr automatisch an die Grundlohnrate zu koppeln. Mehrere Fachportale beschreiben diese Dynamisierung bis heute als beschlossen.

Sie steht nicht im Gesetz. Das Branchenportal apotheke adhoc hielt am 15. Juli fest: „Eine Dynamisierung der Zuzahlung, wie sie zwar vorgesehen war, wird es nicht geben.”

Expertentipp: Wenn Sie auf einen Ratgeber stoßen, der von jährlich steigenden Rezeptgebühren spricht, prüfen Sie das Datum. Texte, die auf dem Entwurf vom April beruhen, beschreiben eine Regelung, die es nicht ins Bundesgesetzblatt geschafft hat.

Belastungsgrenze: ein Drittel schneller erreicht

Die Obergrenze bleibt, wo sie war. Mehr als 2 Prozent Ihres jährlichen Bruttoeinkommens müssen Sie nicht zuzahlen, bei chronischer Erkrankung mit regelmäßiger Behandlung 1 Prozent. Danach befreit Sie die Kasse für den Rest des Jahres.

Erreicht ist diese Grenze künftig früher. Bei 30.000 Euro Bruttoeinkommen liegt sie bei 600 Euro. Dafür brauchte es bisher 120 Rezepte zum Mindestbetrag, ab Januar genügen 80 — nach eigener Rechnung ein Drittel weniger.

Für chronisch Kranke mit vielen Verordnungen heißt das: Der Antrag auf Befreiung lohnt sich deutlich früher im Jahr als bisher.

Fallstrick: Wer Quittungen wegwirft, zahlt zu viel

Sammeln Sie die Belege aus der Apotheke. Die Kasse rechnet die Belastungsgrenze nicht von selbst aus, und ohne Quittungen zahlen Sie weiter, auch wenn Sie längst darüber liegen.

Rechnen Sie den Haushalt zusammen. Die Grenze gilt für die Familie gemeinsam, nicht pro Person — Ehepartner und Kinder zählen mit.

Übertragen lässt sich nichts: Jedes Kalenderjahr zählt für sich, am 1. Januar beginnt die Zählung bei null. Und fragen Sie in der Apotheke nach dem Preis. Kostet das Präparat weniger als 7,50 Euro, zahlen Sie nur diesen Betrag; ein Rabattvertrag Ihrer Kasse kann günstigere Varianten bringen.

Besonders spürbar wird die Umstellung in den kommenden Wochen. Das Robert Koch-Institut zählte in der Woche bis zum 11. Oktober rund 1,1 Millionen Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen bundesweit, auf Berlin entfallen davon rechnerisch gut 51.000. Die Erkältungswelle läuft also an, während die alten Beträge noch gelten — und die Rezepte, die im Januar folgen, kosten dann ein Drittel mehr.

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