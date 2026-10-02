Zwei Ministerien, eine Frage: Warum fehlen Deutschen in Russland 200 Euro Rente im Monat?
Die beteiligte Bank verweist auf EU-Recht. Das Auswärtige Amt weiß angeblich nichts von dem Vorgang und hält es für „keine gute Idee, zu rechtlichen Sachverhalten zu spekulieren“.
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Mehr Videos
1:20
Von Anschlägen auf Präsidenten bis zu globalen Interventionen
0:38
CDU stellt sich gegen Merz – Eskalation in der Rentendebatte
0:41
USA prüfen drastische Schritte gegen Verbündete
1:16
Regierung verteidigt umstrittene Aussagen zu Medikamentenkosten
1:34
Hohe Kosten zwingen Airline zu drastischen Kürzungen
0:34
Rücktritt nach Fördermittel-Skandal: Warum die Senatorin jetzt geht
0:41
Donnyland im Donbass: Skurriler Vorschlag sorgt für Aufsehen
1:16