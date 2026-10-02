Zustimmung wird geprüft...

Bundespressekonferenz

Zwei Ministerien, eine Frage: Warum fehlen Deutschen in Russland 200 Euro Rente im Monat?

Die beteiligte Bank verweist auf EU-Recht. Das Auswärtige Amt weiß angeblich nichts von dem Vorgang und hält es für „keine gute Idee, zu rechtlichen Sachverhalten zu spekulieren“.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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