In Berlin-Schöneberg sind am Mittwochabend ein Mann und eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

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Vor einem Lokal in der Dominicusstraße in Schöneberg kam es zu Schussabgaben.

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In Berlin-Schöneberg sind am Mittwochabend ein Mann und eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Das teilte die Polizei am Mittwochabend auf der Plattform X mit. Zu den Hintergründen der Tat machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Straße mehrere Stunden gesperrt

Die Dominicusstraße war nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Stunden lang für die Tatortarbeit gesperrt. Gegen 23 Uhr seien die Maßnahmen beendet gewesen. Zuvor waren bei der Polizei Meldungen über Schüsse eingegangen. Die Beamten rückten daraufhin schwer bewaffnet und mit mindestens fünf Einsatzwagen zu einem größeren Einsatz an.

Vor Ort sperrten die Ermittler nach Angaben eines dpa-Reporters zwei der vier Fahrspuren auf einer Länge von rund 100 Metern mit Flatterband ab. Die Einsatzkräfte betraten den Angaben zufolge zuvor eine Bar, in der es zuletzt wiederholt zu Messerattacken gekommen war.

Weitere Details zum Tathergang, zu möglichen Verdächtigen oder zum Zustand der beiden Verletzten lagen zunächst nicht vor.

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