Zweifel am KI-Boom: Asiens Börsen schwanken nach Wall-Street-Einbruch

Zweifel daran, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen, haben am Freitag auch die asiatischen Börsen beeinflusst. Der japanische Leitindex Nikkei verlor nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt 0,5 Prozent, nachdem er im Wochenverlauf 4,1 Prozent eingebüßt hatte.



Südkoreas Kospi lag nach einem anfänglichen Minus von bis zu vier Prozent auch zum Handelsschluss im Minus. Der chinesische Leitindex CSI300 legte um 0,8 Prozent zu, nachdem er am Vortag mehr als 20 Prozent unter seinem Juni-Hoch geschlossen hatte – an den Börsen gilt dies als Beginn eines „Bärenmarkts“.

Meta-Aktie verliert fast acht Prozent

Auslöser der Verkaufswelle war ein Kurssturz an der US-Technologiebörse Nasdaq, die am Vortag mehr als zwei Prozent nachgab. Die Facebook-Mutter Meta verlor laut Reuters knapp acht Prozent, nachdem der Konzern trotz Milliardengewinns mehr Geld für Investitionen ausgegeben hatte, als durch das laufende Geschäft hereinkam. Zudem hatte Meta die Einführung stimmrechtsloser Aktien zur Finanzierung seiner KI-Investitionen angekündigt. Der Chiphersteller Nvidia fiel um 4,4 Prozent, der Elektroautobauer Tesla gab 3,1 Prozent nach.

In Seoul verloren die Aktien des Speicherchipherstellers SK Hynix nach Angaben der Agentur Yonhap zeitweise mehr als drei Prozent, lagen am Ende aber im Plus. Das Unternehmen hatte den geplanten Börsengang seiner US-Tochter Solidigm abgesagt. Samsung Electronics verlor zwischenzeitlich drei Prozent. Über den vergangenen Monat summierte sich das Minus bei SK Hynix auf rund 34 Prozent.

Flucht in Staatsanleihen

Anleger suchten verstärkt Zuflucht in sicheren Anlagen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen – also die jährliche Verzinsung für Anleger – fiel laut Reuters um mehr als 0,19 Prozentpunkte und damit so stark wie seit März 2023 nicht mehr. Sie lag wieder unter fünf Prozent. Auch japanische und australische Staatsanleihen legten zu.



An den Terminmärkten, an denen auf künftige Kursentwicklungen gewettet wird, rechnen Anleger inzwischen weniger fest mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve. Eine Anhebung im Dezember gilt nicht mehr als sicher.

Diana Mousina, stellvertretende Chefvolkswirtin des Finanzkonzerns AMP, sagte laut Reuters, es sei schwer, grundsätzlich pessimistisch für Aktien zu werden, solange das Gewinnwachstum positiv bleibe. Das Geschäft mit KI-Aktien sei nicht vorbei, ändere sich aber: Es gelte nicht mehr, pauschal alles zu kaufen.

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