Weihnachten hat viele Gesichter. Berliner erzählen von ihren Traditionen und davon, wie sie das Fest mit ihren Familien verbringen.

In genau vier Wochen ist Weihnachten. Überall beginnen die Vorbereitungen für das Fest: Geschenke werden geplant, Weihnachtsbäume geschmückt und die ersten Gedanken drehen sich um das Essen. Doch Weihnachten sieht nicht bei jedem gleich aus. Während manche mit Raclette feiern, gehören bei anderen beispielsweise russische Spezialitäten und verschiedene kulturelle Traditionen fest dazu.



Für viele ist Weihnachten vor allem eine Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen möchten. Doch welche Traditionen dürfen dabei nicht fehlen und was kommt eigentlich auf den Tisch? Eine Umfrage auf dem Alexanderplatz.

Luise C. feiert Weihnachten mit einer Mischung aus deutschen, lettischen und russischen Essen. Auf den Tisch kommen beispielweise Olivier (ein russischer Fleischwurstsalat), Gans und Honigkuchen. Am liebsten würde sie das Fest mit ihrer Familie und einem Weihnachtsbaum verbringen. Ganz einig ist sie sich mit ihrem Partner dabei allerdings nicht, denn er ist dagegen.



Auch Anna B. verbringt Weihnachten traditionell mit der gesamten Familie. Gefeiert wird bei den Großeltern, wo vor allem russisches Essen serviert wird. Olivier, Mante und Beschbarmak zählen dabei zu den Gerichten, die für sie zum Weihnachtsfest dazugehören.



Für eine weitere befragte Person, die anonym bleiben möchte, sieht Weihnachten so aus: Gemeinsam mit der Familie und einem Weihnachtsbaum wird jedes Jahr Raclette gegessen. Die Wahl des Essens hat dabei einen ganz praktischen Grund: Es ist relativ einfach vorzubereiten und jeder kann etwas mitbringen. So unterschiedlich die Weihnachtstraditionen auch sind, eines verbindet alle Befragten: Das Fest soll gemeinsam mit der Familie verbracht werden.

„Weihnachten ist auf jeden Fall ein Luxus“

Neben den Traditionen und dem gemeinsamen Essen spielt auch das Geld eine Rolle. Auf die Frage, ob Weihnachten mittlerweile ein Luxus sei, haben die Befragten eine ähnliche Meinung. Luise C. beschreibt, dass man für die Geschenke schon ein Luxusleben führen müsse. Auch für das Essen sollte man am besten vorher Geld gespart haben.



Anna B. sieht das ähnlich und antwortet auf die Frage mit einem deutlichen „Ja Safe“. Schließlich könne sich nicht jeder die aufwendigen Gerichte leisten und auch Geschenke seien mittlerweile ein Luxus. Die anonym befragte Person nimmt ebenfalls Veränderungen wahr. Weihnachten sei für viele Menschen auf jeden Fall ein Luxus. Außerdem merke man den Unterschied zu früher. Man denke heute viel mehr darüber nach, ob man das eine oder andere wirklich kaufen sollte.

Was am Ende wirklich zählt

Weihnachten wird von jeder Familie ein wenig anders gefeiert. Manche verbinden das Fest mit mehreren Kulturen, andere halten an ihren ganz klassischen Traditionen fest.

Dabei zeigt sich, dass es nicht unbedingt das gleiche Essen oder die gleiche Art zu feiern braucht. Viel wichtiger scheint für die Befragten zu sein, die Weihnachtszeit mit der Familie zu verbringen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Und vielleicht ist genau das die Tradition, die bei all den unterschiedlichen Weihnachtsfesten am Ende alle verbindet.

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