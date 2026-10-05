Zwischen Grieg und Debussy: Kazuki Yamadas Antrittskonzert beim DSO lässt vieles offen

Plakate in Schwarz-Weiß, ein Vortrag von Maja Göpel, ein Programm voller Fragen: Der Start des neuen DSO-Chefs lässt die künstlerische Handschrift erst ahnen. Die Kritik.

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Der neue Chefdirigent Kazuki Yamada dirigiert in der Berliner Philharmonie das Deutsche Symphonie-Orchester.

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Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin hat einen neuen Chefdirigenten: Kazuki Yamada. Beworben wird er auf grauenvollen Plakaten mit schwarz-weißen Nahaufnahmen von Gesichtsausschnitten und blutroter Schrift. Man fragt sich, ob die Schwarz-Weiß-Blässe an sich schon etwas sagen will.

Ein Motto, unter dem alles Platz hat

Das DSO hat vor einiger Zeit durch Quotenregelungen zugunsten von Komponistinnen und afrodiasporischen Komponisten gesellschaftliche Fragestellungen vor die künstlerischen geschoben.

In dieser Programmatik Chefdirigent zu werden, birgt ungewohnte Herausforderungen, denn ein Zurück-zur-Kunst scheint umstandslos nicht möglich. So haben Yamada und der neue Orchesterdirektor Christian Beuke etwas ausgegeben, das eigentlich längst aus der Mode ist, nämlich ein Saisonmotto: „Ach, Mensch“ heißt es und hat immerhin den Vorteil, dass man unter dieser Flagge alles segeln lassen kann.

Das Antrittskonzert am Sonntag in der Philharmonie wurde mit einem Vortrag von Maja Göpel eingeleitet, der von den Schwierigkeiten des Durchsetzens von Idealen handelte und von den Idiotien der Macht – man hört ihr immer gern zu und fühlt sich stets bereichert.

Ives, Grieg, Clyne: Ein Programm voller Fragen

Das Konzert begann mit Charles Ives’ „The Unanswered Question“, das schon dafür steht, „Fragen zu stellen“ und sich nicht mit den berüchtigten „vorschnellen Antworten zufriedenzugeben“. Es folgte mit Edvard Griegs Klavierkonzert ein beliebtes, aber doch eher selten zu hörendes Stück, das Alice Sara Ott erfreulich pointiert und präzise spielte und sich damit im besten Einvernehmen mit dem Orchester befand.

Nach der Pause folgte mit „Women of the Mountain“ ein Stück von Anna Clyne, dessen diatonisch summende und ineinanderlaufende Naturbilder zwischen Sibelius und John Adams als Begleitung eines Cinemascope-Westerns ihrer sinnvollsten Verwendung zugeführt wären. Wie grob das geschustert ist, wird nach den ersten Klängen von Claude Debussys „La Mer“ deutlich, das auf dem Grund einer sehr eigenwilligen, gleichwohl konsistenten Auffassung von Harmonik ungleich ziselierter komponiert ist.

Noch unter Vorbehalt

Hier wird auch Yamada als Interpret immerhin ein wenig fassbar. Die Partitur ist sehr transparent aufbereitet, und feinsinnig unterscheidet Yamada zwischen melodischen, ornamentalen und rein klanglichen Artikulationen. Den zuweilen spontanen Verläufen folgt Yamada mit zuweilen mutiger Freiheit des Innehaltens.

Schon in „The Unanswered Question“ vermochte er mit dem grundierenden Streicherchoral einen Eindruck von Zeitlosigkeit und Stillstand zu erwecken, der Fragen und Antworten von Trompete und Holzbläsern unbeeindruckt von sich abtropfen ließ. Ob der 47-jährige Yamada, zugleich Chef in Birmingham, jedoch wirklich eine starke, originelle Besetzung des DSO-Chefpostens ist, steht noch unter Vorbehalt.

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