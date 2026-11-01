Europa am Wendepunkt: Die Solidarität mit der Ukraine bröckelt

Es war ein schöner Frühsommertag Ende Mai im polnischen Breslau. Das Thermometer kletterte bereits auf 25 Grad, während vor allem Familien mit rot-weißen Fahnen in Richtung Stadion strömten. Man sah fröhliche Kinder in Lewandowski-Trikots, beeindruckt von der fußballerischen Atmosphäre. Obwohl Polen die Weltmeisterschaft in den USA verpassen sollte, wollte man für einen versöhnlichen Saisonabschluss noch einmal vor heimischem Publikum antreten. 40.000 begeisterte Fans kamen zum Spiel gegen die ebenfalls nicht qualifizierte Ukraine. Ein Fußballfest für die ganze Familie, möchte man meinen.