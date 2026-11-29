AfD-Chef Tino Chrupalla hat Differenzen mit Co-Vorsitzender Alice Weidel in der Migrationspolitik eingeräumt. Auslöser war seine Kritik an der US-Abschiebepraxis.

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Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat öffentlich Meinungsverschiedenheiten mit seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel in der Asylpolitik eingeräumt. Zugleich verteidigte er seine Kritik an der Abschiebepraxis in den USA.

Auf die Frage, ob sich in der Migrationspolitik ein Haarriss zwischen den beiden Parteichefs zeige, sagte Chrupalla dem Handelsblatt laut einer Vorabmeldung vom Sonntag: „Ein Haarriss ist noch kein Riss.“ Ausgelöst hatte den internen Streit Chrupallas Kritik am Vorgehen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump bei Abschiebungen. Weidel hingegen bewertet die US-Praxis positiv.

Im Handelsblatt bekräftigte Chrupalla seine Position: „Es kann einen doch nicht kalt lassen, dass in Amerika mindestens 60 Menschen in der Abschiebehaft gestorben sind.“ Wer in der Bevölkerung Akzeptanz für Abschiebungen gewinnen wolle, müsse solche Vorkommnisse vermeiden.

Seine Äußerungen hatten in der Partei eine heftige Debatte ausgelöst und Chrupalla nach eigenem Bekunden viel Gegenwind eingebracht. Weite Teile der AfD sowie das Lager um Weidel wollen laut Handelsblatt den Eindruck vermeiden, die Partei rücke von ihrer harten Linie in der Migrationspolitik ab.

Festhalten an weitreichenden Forderungen

Zugleich machte Chrupalla deutlich, dass er an zentralen Forderungen der AfD in der Asylpolitik festhalte. Er wolle die Aufnahme von Asylbewerbern aussetzen und dafür notfalls internationale Konventionen kündigen. Auch die Leistungen für Asylbewerber sollten – auch für Familien – drastisch reduziert werden: „Brot, Bett, Seife für Asylbewerber. Sonst nichts. Punkt“, sagte er.

Chrupalla peilt mehr als 30 Prozent an

Um das Zustimmungspotenzial der AfD zu vergrößern, setzt Chrupalla nach eigenen Worten auf eine veränderte Ansprache der Wähler. „Mir reichen 30 Prozent Zustimmung auf Bundesebene nicht", sagte der Parteichef dem Handelsblatt. „Die Grundsätze will ich dafür nicht schleifen, aber die Tonalität kann man ändern.“ (mit AFP)

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