Zwölf Flaschen Sand, jede mit Strandnamen beschriftet: Sardinien-Urlauber drohen jetzt bis zu 3000 Euro

Sand aus Sardinien mitnehmen ist verboten: Ein Urlauber wurde in Porto Torres mit zwölf beschrifteten Sandflaschen gestoppt. Ihm drohen bis 3000 Euro.

Andere bringen aus dem Urlaub Fotos mit. Ein 74-jähriger Franzose wollte die Strände Sardiniens lieber gleich selbst mitnehmen, fein säuberlich beschriftet.



Im Hafen von Porto Torres im Norden der Insel war Endstation. Kurz bevor er mit seinem Auto auf die Fähre nach Barcelona rollen konnte, kontrollierten ihn Beamte der italienischen Zoll- und Monopolagentur ADM zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Hafenbehörde.

Zwölf Flaschen mit Strandnamen im Kofferraum

Im Kofferraum fanden sie rund zehn Kilogramm Meeressand, verteilt auf zwölf Plastikflaschen. Auf jeder stand der Name des Strandes, von dem der Inhalt stammte. Das berichtet die Regionalzeitung „La Nuova Sardegna“.



Das Portal olbia.it sprach von einem regelrechten Musterkatalog, nach Orten sortiert. Ein Sammler mit System also. Nur hat er sich dafür die falsche Insel ausgesucht.

Bis zu 3000 Euro Bußgeld für Sand aus Sardinien

Dem Mann wird ein Verstoß gegen das sardische Regionalgesetz Nr. 16 vom 28. Juli 2017 vorgeworfen. Wer ohne Genehmigung Sand, Kiesel oder Muscheln vom Strand mitnimmt oder verkauft, handelt rechtswidrig. Laut Sardiniapost gilt das ausdrücklich auch dann, wenn niemand damit Geld verdienen will.



Vorgesehen sind Bußgelder zwischen 500 und 3000 Euro. Der Sand liegt vorerst beim Zoll in Porto Torres und soll in den nächsten Tagen an seine Ursprungsstrände zurück. Ausgerechnet die Etiketten des Urlaubers dürften dabei die beste Hilfe sein.

Porto Torres: Hier fliegen Sandsammler immer wieder auf

Der 74-Jährige ist bei Weitem nicht der Erste, der in dieser Fährschlange auffliegt. Erst im Mai stoppten die Kontrolleure dort eine 69-jährige Französin mit rund 40 Kilo Sand, Kieseln und Muscheln vom Strand Le Saline bei Stintino.



Im August 2023 hatte ein Franzose auf dem Weg nach Nizza 41 Kilo Kiesel geladen, so eine Mitteilung der ADM. Und 2019 erwischte die Finanzpolizei ein französisches Paar mit 40 Kilo Sand in 14 Flaschen.

Vier Tonnen Sand allein am Flughafen Olbia

Auch im Flugzeug reist der Sand gern mit. Bei Kontrollen am Flughafen Olbia wurden innerhalb von zwei Jahren rund vier Tonnen Sand, Kiesel und Muscheln beschlagnahmt. Das meldete die Zeitung „L'Unione Sarda“ im Juni.



Was das anrichten kann, zeigt die Spiaggia Rosa auf der kleinen Insel Budelli. Der berühmte rosa Strand ist auch durch Sandklau fast verschwunden und darf heute nicht mehr betreten werden, wie das Blatt in einer Bilanz schrieb.

Tochter bringt 40 Kilo Sand nach 47 Jahren zurück

Den umgekehrten Weg ging im Juli die Mailänderin Silvia Ferrari. Mit ihrem Mann brachte sie rund 40 Kilo Quarzsand an den Strand Is Arutas im Westen Sardiniens zurück, der wegen seiner feinen Körner „Strand der Reiskörner“ heißt.



Ihre Eltern hatten den Sand 1979 aus dem Wohnwagenurlaub mitgenommen. Mutter Valeria legte damit zu Hause einen Zen-Garten an. Vor ihrem Tod bat sie die Tochter, den Sand zurückzubringen. „Ich tue, was meine Mutter mich vor ihrem Tod gebeten hat“, sagte Ferrari der Zeitung.

Was Urlauber auf Sardinien nicht mitnehmen dürfen

Das Verbot gilt für alle, auch für Urlauber aus Deutschland. Schon 2018 bat die Deutsche Botschaft in Rom ihre Landsleute: „Lassen Sie den Sand also bitte da, wo er hingehört.“

Wer Ärger vermeiden will, sollte sich Folgendes merken: Sand, Kiesel und Muscheln bleiben am Strand, auch in kleinen Mengen

Schon eine einzelne Flasche Sand kann ein Bußgeld nach sich ziehen

Kontrolliert wird vor allem an Häfen und Flughäfen, zuletzt mit Beschlagnahmen in Porto Torres und Olbia

Am Strand La Pelosa im Nordwesten wird laut Travelbook sogar kontrolliert, ob Besucher sich vor dem Gehen die Füße waschen

Wer ein Andenken an Sardiniens Strände will, macht ein Foto. Das passt aufs Handy und kostet nichts.

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