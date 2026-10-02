Zwölfjährigen Sohn gewürgt und geschlagen? Schwere Vorwürfe gegen Halle Berry

Seit Jahren streiten Halle Berry und Olivier Martinez um das Sorgerecht für ihren Sohn. Nun erhebt Berrys Ex-Mann neue, besonders schwere Vorwürfe gegen die Oscarpreisträgerin.

Mehr als zehn Jahre nach ihrer Trennung ist die Ehe von Halle Berry und Olivier Martinez noch immer ein Fall für die Gerichte – allein acht Jahre dauerte ihre Scheidung.



Seitdem führt das einstige Hollywood-Paar einen besonders erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Maceo. In Verbindung mit schweren Vorwürfen gegen Berry hat Martinez nun das alleinige Sorgerecht beantragt.

Olivier Martinez: „Sie packte Maceo am Hals“

Wie mehrere amerikanische Medien berichten, hat der 60-jährige Schauspieler eine einstweilige Verfügung gegen die Oscarpreisträgerin erwirkt und wirft ihr vor, den Sohn körperlich misshandelt zu haben. Laut den Gerichtsdokumenten soll Berry am 26. September in das Zimmer ihres zwölfjährigen Sohnes gestürmt sein, während dieser mit einer Virtual-Reality-Brille ein Computerspiel spielte. Dabei habe sie ihn als „so dumm“ und „so einen Idioten“ bezeichnet – bevor die Situation eskalierte.

In den Unterlagen schildert der unter anderem aus „Der Medicus“ bekannte Schauspieler: „Sie packte Maceo am Hals und begann, ihn zu würgen, während sie schrie: ‚Wer ist jetzt dominant?! Wer ist dominant?‘“ Auch Berrys derzeitiger Verlobter, der Sänger Van Hunt, sei dabei anwesend gewesen.



Der Junge habe daraufhin seinen Vater angerufen und ihn gebeten, ihn abzuholen. Weil er „traumatisiert“ sei, wolle er nicht in das Haus seiner Mutter zurückkehren. Am Tag nach dem Vorfall soll Berry laut den Unterlagen eine Nachricht an Martinez geschrieben haben: „Ich fühle mich schrecklich wegen dem, was letzte Nacht passiert ist, und ich weiß, dass es ihm genauso geht.“

Trennten sich vor mehr als acht Jahren: Olivier Martinez und Halle Berry. © Paul Buck

Doch die Vorwürfe gegen Berry gehen weiter: Martinez behauptet, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall gehandelt haben soll. Vor rund zehn Jahren soll die „Monster’s Ball“-Darstellerin einen Teller mitsamt Messer und Gabel geworfen und fünf Jahre später Maceo ins Gesicht geschlagen haben, berichtet das Nachrichten- und Promiportal TMZ. Demnach soll Berry Martinez außerdem damit gedroht haben, ihn nach Frankreich abschieben zu lassen.

In den Unterlagen geht es auch um Berrys Gesundheitszustand. Martinez äußert darin Bedenken hinsichtlich ihrer psychischen Verfassung und eines möglichen Alkoholproblems, das zu ihrem Verhalten beigetragen haben soll. Laut dem amerikanischen Medienportal verpflichtete das Gericht Berry dazu, in Gegenwart ihres Sohnes keinen Alkohol mehr zu trinken und sich vor, während und nach Besuchen auf Nüchternheit testen zu lassen. Auf dieser Grundlage beantragt Martinez das alleinige Sorgerecht für Maceo.

Berrys Anwältin: „Völlig unbegründet und irreführend“

Nach Informationen von TMZ hat das Gericht bereits eine einstweilige Verfügung gewährt: Berry muss einen Abstand von 100 Metern zu Martinez einhalten, darf ihren Sohn aber weiterhin sehen – allerdings nur im Rahmen gerichtlich angeordneter Besuchszeiten: zwei Tage pro Woche sowie jedes zweite Wochenende. Eine Anhörung ist für den 16. Oktober angesetzt. Beide Elternteile wurden außerdem zu einer vertraulichen Mediation in Sorgerechtsangelegenheiten verpflichtet.

Marina Beck, die Anwältin der 60-jährigen Schauspielerin, wies die Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme bezeichnete sie, wie von der Plattform Page Six zitiert, den Antrag als „völlig unbegründet und bewusst irreführend“. Die Anwältin erklärte demnach, dass es umfangreiche Beweise dafür gebe, dass Martinez wiederholt gegen Gerichtsanordnungen verstoßen und notwendige therapeutische sowie schulische Maßnahmen für Maceo verhindert habe, wofür er bereits rechtliche Konsequenzen getragen habe.



Darüber hinaus attestierte die Anwältin Martinez ein gut dokumentiertes „unberechenbares, besitzergreifendes und gewalttätiges Verhalten“. Berry werde nicht zulassen, dass Martinez’ Vorgehen sie davon abhalte, für Maceos Wohl einzutreten, so Beck.

Berry ist auch Mutter der 18-jährigen Nahla, die aus ihrer früheren Beziehung mit Gabriel Aubry stammt. In einigen Gerichtsdokumenten hatte Berry im September 2024 erklärt, mehr als 200.000 Dollar aufgewendet zu haben, um eine gemeinsame Elternschaft mit Martinez in die Wege zu leiten. Martinez habe es jedoch abgelehnt, „gemeinsam Eltern zu sein und in einer kindzentrierten Weise zu kommunizieren“.

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