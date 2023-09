Berlin -13.519 Gutachten haben die Spezialisten des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) im vergangenen Jahr erstellt, um Patientenhinweise auf ärztliche Fehlleistungen nachzuprüfen. Dabei stellte der MDK genau 3337 Behandlungsfehler fest.



In 2690 Fällen konnte der MDK nachweisen, dass den Patienten dadurch - teils beträchtliche – gesundheitliche Schäden entstanden, die in 102 Fällen sogar zum Tode führten. Zwei Drittel der gemeldeten Fehler ereigneten sich im Krankenhaus oder in Pflegeheimen, ein Drittel in Arztpraxen und anderen Ambulanzen. 40 Prozent der Verdachtsfälle bezogen sich orthopädische Operationen und allgemeinchirurgische Eingriffe.



Viele Vorwürfe im Pflegebereich bestätigt

Als berechtigt erwies sich der Behandlungsfehlervorwurf besonders häufig in der Pflege mit einem Anteil von knapp 50 Prozent. In der Zahnheilkunde erwiesen sich 35 Prozent der Fehlerhinweise als berechtigt, in der Frauenheilkunde waren es 27 Prozent.



All diese Angaben zur Häufigkeitsverteilung sind seit Jahren ziemlich stabil. Das gilt schlechterdings auch für die Feststellung, dass die Zahlen in keiner Weise repräsentativ sind. Weder lassen sie Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Behandlungsfehler im deutschen Gesundheitssystem zu, noch geben sie Hinweise auf besonders Risiko-behaftete Therapieformen oder fehleranfällige Fachgebiete. Denn zum einen ist die Dunkelziffer nicht erkannter Fehler extrem hoch.



Schwierig Abläufe genau zu analysieren

Wird bei der abendlichen Medikamentengabe im Krankenhaus eine Pille verwechselt, sind die Beschwerden des Patienten am folgenden Tag zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf zurück zu führen. Nur prüft das niemand nach, weil der Fehler gar nicht bemerkt wurde. In anderen Fällen hegen Patienten zwar einen konkreten Verdacht, sie gehen ihm aber nicht weiter nach, oftmals wegen der (vermeintlichen) Aussichtslosigkeit einer Beschwerde. Eine weitere Möglichkeit: Patient und Arzt einigen sich auf Schadenersatzleistungen, ohne dass der MDK oder eine staatliche Institution davon erführe.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zum anderen ergeben sich auch für den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang starke Verzerrungen. Vergisst der Chirurg eine Pinzette im Bauchraum des Patienten, ist die Sache klar. Ähnliches gilt für Wundgeschwüre von Pflegheimbewohnern, die nicht regelmäßig umgelagert wurden. Aber eine Infektion mit multiresistenten Keimen zweifelsfrei auf konkrete Hygienemängel im Krankenhaus zurück zu führen, ist fast unmöglich.



Krankenhäuser müssen Fehler nicht melden

Obwohl sich jedes Jahr hunderttausende solcher Infektionen in Deutschland ereignen (und tausende Menschen dadurch zu Tode kommen), gaben Patienten beim MDK im gesamten Jahr 2017 nur 37 Hygienemängel als Ursache eines Folgeschadens an. In einem einzigen Fall konnte der MDK den kausalen Nachweis zwischen dem Verstoß gegen Hygienevorschriften und der Erkrankung des Patienten erbringen.

Unter dem Strich bleibt die Feststellung: Nichts Genaues weiß man nicht. Und zwar auch deshalb nicht, weil in Deutschland Behandlungsfehler von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen nicht gemeldet werden müssen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Erst ein solche gesetzliche Meldepflicht lieferte aber Daten, auf deren Grundlage nicht nur die Gesamtzahl der Behandlungsfehler abgeschätzt werden könnte (eine Dunkelziffer bliebe dennoch), sondern auch besonders fehleranfällige Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen erkennbar würden.



Daher fordert der MDK eine gesetzliche Meldepflicht einzuführen wie sie etwa für Arbeitsunfälle seit Jahrzehnten existiert. In diesem Bereich ist die Zahl tödlicher Ereignisse übrigens zwischen 1997 und 2016 von 1403 auf 557 um fast zwei Drittel zurückgegangen. Gewiss nicht nur, aber auch wegen der Meldepflicht und der daraus abgeleiteten Verbesserungen.