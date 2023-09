Viele Arztbesuche werden immer wieder hinausgeschoben. Ruft man dann endlich bei der Praxis an, bekommt man zu hören, dass erst in ca. zwei Monaten ein Termin frei ist – zumindest, wenn man Kassenpatient ist. Privatpatienten dagegen bekommen in der Regel ohne lange Wartezeit einen Arzttermin. Da liegt es doch nahe, sich wahrheitswidrig als Privatpatient auszugeben, um schneller einen Termin beim Mediziner zu bekommen, oder?