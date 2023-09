Wer an Italien denkt, hat Bambini im Kopf – so will es das Klischee. Italiener bekommen tendenziell viele Kinder, heißt es. Dabei liegt die Geburtenrate des Landes mit 1,37 Kindern pro Frau noch unter dem EU-Durchschnitt.

Die italienische Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin nahm sich erst in diesem Jahr dem Thema an, rief am 22. September den Fruchtbarkeitstag aus und startete eine Kampagne zur Familienplanung.

Fruchtbarkeitszimmer für Paare

Ein Zusammenschluss mehrerer Hotels in Umbrien will dem Geburtenrückgang nun ebenfalls entgegensteuern und bietet so genannte „Fruchtbarkeitszimmer“ an. Paare, die in den teilnehmenden Hotels in der Stadt Assisi Nachwuchs produzieren, bekommen später ihr Geld zurück oder einen Gutschein für eine Gratisnacht, so die Idee der Initiative „Tavolo Assist Turismo“.

Geburtsurkunde als Beweis

Dass die Paare tatsächlich in einem der Fruchtbarkeitszimmer ein Kind zeugten, sollen sie mit der Geburtsurkunde des neun Monate später geborenen Kindes belegen, heißt es auf der Homepage der Initiative „Fertility Room“. Zu den Hotels, die die Fruchtbarkeitszimmer in und um Assisi anbieten, gehören folgende Häuser: Agriturismo Basaletto, Agriturismo Casa Faustina, Agriturismo Le Mandrie di San Paolo, Hotel Cristallo, Dal Moro Assisi Gallery Hotel, Hotel Dei Priori, Hotel Fontebella, Hotel Il Castello, Hotel Windsor Savoia, Villamena.

Das Projekt ist bis Ende März 2017 geplant. Ob es die Geburtenrate tatsächlich ankurbelt, bleibt abzuwarten. Als Marketing-Gag hat das Konzept jedenfalls funktioniert. (rer/dpa)

