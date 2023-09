Berlin -Der Deutsche Richterbund schlägt wegen der zahlreichen Asylverfahren vor deutschen Gerichten Alarm. „Bei den Verwaltungsgerichten ist derzeit Land unter“, sagte der Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn dieser Zeitung. „Die Flut von Asylverfahren ist für viele Gerichte kaum zu bewältigen, die Prozesswelle dürfte in den nächsten ein bis zwei Jahren auch nicht abebben.“

In diesem Jahr müssten die Verwaltungsgerichte voraussichtlich rund 200000 Asylverfahren bewältigen, während es 2015 lediglich etwa 50000 Verfahren gewesen seien, so Rebehn. „Die Arbeitsbelastung an den Gerichten ist also rasant gewachsen. Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen nach den jüngsten Berechnungen des Justizministeriums rund 500 Verwaltungsrichter, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2016.“

Qualifiziertes Personal fehlt

Die Länder seien zwar bemüht, die Gerichte personell zu verstärken. Sie täten sich aber immer schwerer, in ausreichender Zahl gut qualifizierte Richter und Mitarbeiter für die Justiz zu finden, obwohl die Einstiegshürden für Bewerber teilweise schon gesenkt worden seien.

Hinzu kommt, dass es auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) an qualifiziertem Personal fehlt, was sich auf die Qualität der Asylentscheidungen auswirkt und so die Klagewahrscheinlichkeit weiter erhöht. Überdies entsendet das Bamf kaum noch Mitarbeiter in die Gerichtsverhandlungen, weil diese für den Abbau des Antragsstaus im eigenen Haus benötigt werden. Das erschwert die Verfahren zusätzlich. „Die Justizverwaltungen sind zwar gewillt, aufzustocken, aber sie finden das dringend benötigte Personal immer schwerer“, so Seegmüller. Das Bundesjustizministerium wies unterdessen darauf hin, dass eine mögliche Aufstockung der personellen Kapazitäten an den Verwaltungsgerichten eine Angelegenheit der Bundesländer wäre.

Grüne geben Bundesregierung Mitschuld

Nach Angaben des Bamf wurden von den knapp 696000 Asylentscheidungen aus dem vergangenen Jahr 24,8 Prozent beklagt. Die höchste Quote unter den zehn Hauptherkunftsländern wies Pakistan mit 53,2 Prozent auf, gefolgt von dem als sicher eingestuften Kosovo (40,6 Prozent) und Afghanistan mit 36,6 Prozent. Das Amt untersteht dem Bundesinnenministerium.

Die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Renate Künast (Grüne), gab der Bundesregierung gleichwohl eine Mitschuld an den Zuständen. „Die große Koalition verweigert eine Reform der Rechtsmittel“, erklärte sie dieser Zeitung. „Sie glaubt, weniger Rechtsmittel würden schnellere Verfahren bedeuten. Das stimmt aber nicht.“ Die Grünen plädierten darum dafür, dass Verwaltungsgerichte Berufungen und Sprungrevisionen zulassen könnten bei Fällen von grundsätzlicher Bedeutung. Denn höchstrichterliche Rechtsprechung könne die Verfahren unterer Gerichte beschleunigen. Dies verweigerten CDU, CSU und SPD jedoch.

Qualität der Verfahren darf nicht leiden

Karl Kopp von Pro Asyl sagte: „Wenn man für keine fairen Asylverfahren sorgt, dann gehen die Verwaltungsgerichte in die Knie. Das ist unbestritten.“ Und sowohl bei den Afghanen, in deren Heimat die Situation immer unsicherer werde, als auch bei den Syrern, die auf Familienzusammenführung drängten, seien Klagen naheliegend. Er sieht das Kernproblem beim Bamf. „Wenn die Qualität der Verfahren leidet, dann werden die Probleme auf die Verwaltungsgerichte verschoben“, stellte Kopp fest. „Deshalb muss man die Qualität im Bamf sichern.“