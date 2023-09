Berlin -Die Bundesregierung hält an ihrem harten Kurs bei Abschiebungen nach Afghanistan fest. An diesem Dienstagabend soll ein Flug mit abgelehnten Asylbewerbern vom Flughafen Leipzig/Halle nach Kabul starten – und das trotz eindringlicher Sicherheitsbedenken des Bundesverkehrsministeriums.

Dieses warnt europäische Airlines seit drei Wochen in einer sogenannten NOTAM (Notice to Airmen) davor, den Flughafen der afghanischen Hauptstadt anzufliegen. Die Warnung gilt bis zum 15. November. Am Kabuler Flughafen drohten „jederzeit gezielte Flugabwehr-Attacken und Beschuss durch kleine Raketen“, schreibt das Ministerium in einer Rundmail, die dieser Zeitung vorliegt. Zudem müsse man immer mit Angriffen auf das Aerodrom, also den zivilen Flughafen, rechnen.

Die NOTAM sei auf Grundlage von Einschätzungen deutscher Sicherheitsbehörden verschickt worden, betonte das Bundesverkehrsministerium auf Nachfrage. Es handele sich nicht um ein Verbot. Die Airlines müssten auf dieser Basis selbst entscheiden, ob sie Kabul anfliegen. Das Ministerium reagierte mit der Warnung auf einen Raketenanschlag auf den Flughafen, bei dem während des Besuchs von US-Verteidigungsminister James Mattis Ende September mehrere Menschen starben.

Pro Asyl und Flüchtlingsrat fordern Absage des Flugs

Pro Asyl und der bayerische Flüchtlingsrat hatten den geplanten Flug in den vergangenen Tagen öffentlich gemacht und gefordert die Abschiebungen vorerst auszusetzen. „Bund und Länder müssen die traurige Realität im Kriegs- und Krisengebiet zur Kenntnis nehmen und den für Dienstag geplanten Abschiebeflug absagen“, sagte Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl.

Dass ausgerechnet am Tag der Konstituierung des Bundestages in das Krisengebiet abgeschoben werden solle, sei eine verantwortungslose Verneigung vor Rechtspopulisten, so Burkhardt weiter. Der Abschiebeflug sei auch für die Crew und die begleitenden Bundespolizeibeamten gefährlich. Wie viele angelehnte Asylbewerber in dem Flugzeug sitzen sollen, blieb unklar. Das Bundesinnenministerium wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem geplanten Flug äußern.

Nach sechsmonatiger Pause waren im September wieder mehrere abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden. Pro Asyl und der bayerische Flüchtlingsrat setzen sich für ein Moratorium aller Abschiebungen in das Krisenland ein. „Selbst, wenn es dort sichere Orte geben sollte, sind diese nicht zu erreichen“, sagte Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat dieser Zeitung. Die Straßen um Kabul herum seien mit Minen und Bomben übersät. Überdies konkurrierten die abgelehnten Asylbewerber mit zehntausenden internen Flüchtlingen in Afghanistan um Versorgungsgüter. Viele Abgeschobenen machten sich daher gleich wieder auf den Rückweg in Richtung Europa, auch weil viele keine Familienbindung mehr in Afghanistan hätten, so Dünnwald.

Informationen für Flüchtlinge und Migranten

Die Bundesregierung setzt unterdessen in der Flüchtlingspolitik weiter auf Abschreckung. Am Montag ging die Internetseite „Rumours about Germany“ („Gerüchte über Deutschland“) an den Start, auf der Gerüchte etwa über Jobaussichten und Sozialleistungen widerlegt werden sollen. Im Zentrum stehen „sieben große Lügen von Schleusern“. Auf Englisch, Französisch und Arabisch wird beispielsweise klargestellt, dass Asylbewerber weder 2000 Euro Begrüßungsgeld noch eine garantierte Wohnung erhalten.

Außerdem beantwortet die Seite etwa, wer in Deutschland bleiben darf und wer wieder ausreisen muss. Die Regierung möchte damit Schleusern das Handwerk legen. „Wir wollen Menschen davon abbringen, sich mit romantisierten Vorstellungen und falschen Erwartungen auf den Weg zu machen“, sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Bereits im November 2015 hatte das Auswärtige Amt in Afghanistan eine Plakatkampagne unter dem gleichen Namen gestartet.

In den vergangenen Tagen hatten islamistische Attentäter Afghanistan mit einer Serie schwerer Anschläge auf Moscheen und Militäreinrichtungen überzogen. Dabei wurden seit vergangenen Dienstag mehr als 200 Menschen getötet. Dennoch hält sich das Bundesinnenministerium an eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, das Teile des Landes als sicher einschätzt. „Unter Berücksichtigung jedes Einzelfalls ist es verantwortbar und geboten, Rückführungen durchzuführen“, hatte das Auswärtige Amt Ende Juli empfohlen. Es sei somit Konsens in der Regierung, dass Straftäter, Gefährder oder Identitätsverweigerer abgeschoben werden, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde, teilte das Innenministerium mit.