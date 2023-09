Berlin -Nun sind die warmen Worte gesprochen, und es ist verbrieft: Die Anti-Atomwaffen-Kampagne Ican ist eine würdige Trägerin des Friedensnobelpreises 2017.



Wichtiges Signal für die ganze Welt

Mit der Preisverleihung wurde jetzt von Oslo aus ein wichtiges Signal in die Welt geschickt. Wenn sich die Atomwaffen-Staaten schon nicht um Abrüstung scheren, die Mehrheit der Menschheit tut es. Stellvertretend für diese Menschen steht Ican, das Bündnis von 450 Organisationen, das die schrecklichste Waffe, die der Mensch je ersonnen hat, aus der Welt schaffen will. Gegen alle Widerstände.

Die Widerstände sind groß, die Atom-Abrüstungsverträge der vergangenen Jahrzehnte wanken. Auch, was konventionelle Waffen wie Panzer und Munition angeht, lässt sich kein Abrüstungswille feststellen. Im Gegenteil sogar. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hat in seinem Jahresbericht jetzt ermittelt, dass weltweit wieder mehr Waffen verkauft worden sind als im Vorjahr.



Belastbare Kürzungspläne fehlen

Das hat den Rüstungsunternehmen etwa 316 Milliarden Euro eingebracht. Zwei Drittel der Einnahmen haben US-Unternehmen erzielt, aber auch in Deutschland stieg der Umsatz um 6,6 Prozent. Das ist weit über dem weltweiten Durchschnitt.

Von den Regierenden sind dazu nur Sonntagsreden zu hören. Belastbare Pläne, das Waffenarsenal – atomar wie konventionell – zu reduzieren, gibt es nicht. Noch selten fielen Ankündigung und Handlung so weit auseinander – und das in einer Zeit, in der ein US-Präsident mit dem Gedanken spielt, das Atom-Abkommen mit dem Iran zu kündigen, und in der ein nordkoreanischer Diktator am Zündknopf der Bombe nestelt.



Ican demonstriert, reizt und nervt

Doch leider zeigen weder die Regierungen der Atomwaffen-Staaten noch jener Länder, die unter anderer Staaten atomare Schirme schlüpfen, einen ausgeprägten Willen zur Abrüstung. Aufrüstung, wie die Sipri-Zahlen zeigen, ist doch so viel lukrativer.

Die Hiroshima-Überlebende Setsuko Thurlow (M) und die Direktorin der internationalen Organisation Ican Beatrice Fihn nehmen den Friedensnobelpreis entgegen. AFP

Zum Glück ist da Ican. Das Bündnis hat jahrelang demonstriert, gereizt und genervt. Bis sich im vergangenen Sommer mehr als 120 Staaten auf der Ebene der Vereinten Nationen durchgerungen haben, einen Vertrag zu schließen, der Atomwaffen verbietet.



Vertrag ist ein machtvolles Symbol

Die Realpolitiker werden jetzt sagen: Schöne Sache, aber unwirksam, weil die Atomwaffen-Staaten nicht mitgemacht, sondern versucht haben, das Vorhaben nach Kräften zu hintertreiben. Diese Auffassung ist nicht einmal falsch.

Allerdings vergessen diese Leute, dass der Vertrag ein machtvolles Symbol ist. Die Mehrheit der Menschheit möchte nicht mehr von Atomwaffen bedroht werden. Sie will, dass die Bomben verschwinden. Weil der Besitz der Bombe Sicherheit nur vorgaukelt und einen Mechanismus in Gang setzt, die Gefahr zu verdrängen, die von der Bombe ausgeht.



Deutschland muss ein Zeichen setzen

Donald Trump und seine Brüder im atomaren Geiste sind, wie sie sind – unbelehrbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch die nuklearen Habenichtse sich so verhalten müssen. Gerade Deutschland, dass sich doch nach den Worten seines geschäftsführenden Außenministers Sigmar Gabriel von den Amerikanern emanzipieren muss, weil den Amerikanern unter Trump die eigenen Hemden näher sind als die Jacken der Freunde, könnte ein Zeichen setzen, ja müsste sogar ein Zeichen setzen.

Die große Koalition aus Union und SPD, so sie denn zustande kommt, könnte den Abzug der in Rheinland-Pfalz lagernden US-Atombomben verlangen und sich auch dem UN-Verbotsvertrag für Atomwaffen anschließen. Auch das wäre zunächst nur ein Symbol, aber ein mächtiges. Das wichtigste Land in der Europäischen Union würde damit überdies Selbstbewusstsein demonstrieren.

Atomwaffen lösen keine Kriege

Knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Kriegs gibt es außer falsch verstandener Nostalgie keinen vernünftigen Grund mehr, sich unter einem nuklearen Schirm der USA unterzustellen. Der Konflikt in der Ukraine lässt sich mit Atomwaffen nicht lösen, der Bürgerkrieg in Syrien auch nicht. Das wird übrigens auch mit konventionellen Waffen nicht gelingen.

So wäre eine Abkehr Deutschlands von der US-Doktrin der nuklearen Abschreckung auch kein Akt des Anti-Amerikanismus, sondern Realpolitik im besten Wortsinn. Wer an nuklearer Abrüstung abseits von Sonntagsreden und Wahlkampfauftritten wirklich interessiert ist, der kann sich in diesen Zeiten bequem gegen Trump stellen und bekommt reichlich Beifall dafür.



Belastbare Politik statt Sonntagsreden

Und hat nicht SPD-Chef Martin Schulz noch vor wenigen Monaten den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert? Er sollte das jetzt wieder zum Thema machen, wenn er mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel Gespräche führt.

Als sich Union und SPD im Jahr 2013 zusammentaten, stand im Koalitionsvertrag wenigstens der Satz: „Erfolgreiche Abrüstungsgespräche (zwischen den USA und Russland) schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaffen.“ Das war nicht viel, aber immerhin schon etwas.



Die Abrüstungsgespräche hat es nicht gegeben und wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Es ist höchste Zeit, dass die Abrüstungspolitik neuen Schwung bekommt. Am angeblich nicht zu veränderbaren Status quo festzuhalten, das ist ein politischer Fehler. Union und SPD haben jetzt die Gelegenheit, ihren Sonntagsreden belastbare Politik folgen zu lassen.