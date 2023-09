Berlin -Die Atomenergie ist eine Hochrisiko-Technologie. In der Vergangenheit konnte man mit ihr viel Geld verdienen. Aber nur, wenn man lediglich die Gewinne abgriff und die Begleichung der tatsächlichen Kosten immer weiter in die Zukunft verschob. Irgendwann aber kommt der Tag der Wahrheit: Dann werden die Altlasten richtig teuer.

So wie den Betreibern der Atomkraftwerke geht es jetzt auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag eine politische Altlast Merkels zutage gefördert und befunden, dass diese rasch entsorgt werden muss. Dem Steuerzahler drohen beträchtliche Kosten.

Deutsche Stromkonzerne müssen entschädigt werden

Wie die Karlsruher Richter entschieden, müssen die deutschen Stromkonzerne grundsätzlich für den beschleunigten Atomausstieg entschädigt werden, den die damalige schwarz-gelbe Koalition im Jahr 2011 unter Merkels Führung durchgesetzt hatte. Die politische 180-Grad-Wende damals habe zwar nicht zu einer Enteignung der Kraftwerksbetreiber geführt. Gleichwohl hätten die Unternehmen RWE, Eon und Vattenfall Anspruch auf einen „angemessenen“ Ausgleich.

Die genaue Höhe der Entschädigung muss jetzt außergerichtlich oder in anderen Prozessen ermittelt werden. Der vierte große Stromkonzern EnBW gehörte im Verfahren vor dem Verfassungsgericht nicht zu den Klägern.

Rolle rückwärts nach Fukushima

Zur Erinnerung: Bis zur Nuklear-Katastrophe von Fukushima im März 2011 hatte Merkel den Einsatz der Atomkraft zur Stromerzeugung vehement befürwortet. Die schwarz-gelbe Regierung kassierte 2010 den zehn Jahre zuvor unter Rot-Grün ausgehandelten Kompromiss mit den Kraftwerksbetreibern zum Atomausstieg. Stattdessen schanzte die christlich-liberale Koalition den Unternehmen deutlich längere Laufzeiten für ihre Meiler zu – also zusätzliche Milliardengewinne.

Wenig später folgte unter dem Eindruck des Unglücks von Fukushima jedoch die Rolle rückwärts: Acht ältere deutsche Meiler wurden sofort stillgelegt, alle verbliebenen sollen bis Ende 2022 vom Netz gehen. Merkel sagte ehedem, das Unglück in Japan habe gezeigt, dass sich die Risiken der Atomkraft doch nicht beherrschen ließen. „Deshalb sage ich für mich: Ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.“

Regelung bis Mitte übernächsten Jahres

Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff, bemängelte am Dienstag, dass das Ausstiegsgesetz von 2011 keine Ausgleichsregelung für die Unternehmen enthält. Denn denen entgingen ja nicht nur Gewinne. Sie mussten auch Investitionen abschreiben, die sie in der Zwischenzeit im Vertrauen auf eine Laufzeitverlängerung getätigt hatten. Ein Ausgleich hätte in Geldzahlungen, Übergangsregelungen oder etwa Laufzeit-Übertragungen auf andere Kraftwerke bestehen können, sagte Kirchhoff. Die Richter trugen dem Gesetzgeber auf, bis Mitte übernächsten Jahres eine Regelung für die Entschädigung zu treffen.

Wichtig an der Entscheidung ist, dass der Atomausstieg selbst nicht infrage gestellt wird. In Deutschland gibt es auch keine maßgebliche politische Kraft mehr, die an der Atomenergie festhalten will. Selbst die Stromkonzerne, die mit ihren Meilern über Jahrzehnte hinweg garantierte Riesen-Gewinne einfuhren, glauben inzwischen nicht mehr an diese Technologie. Angesichts des Ökostrom-Boom werfen konventionelle Kraftwerke kaum noch Geld ab. Die Unternehmen haben nach einem langwierigen Lernprozess entschieden, die Energiewende als Chance zu begreifen. Sie versuchen nun, in der neuen Energiewelt Fuß zu fassen. Atomkraftwerke würden dazu nicht passen.

Druckmittel in der Hand

Das SPD-geführte Bundesumweltministerium reagierte am Dienstag erleichtert auf das Urteil der Verfassungsrichter. „Der Atomausstieg hat Bestand“, sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth. Und: „Milliardenforderungen sind definitiv vom Tisch.“ Wie die geforderten Ausgleichsregelungen aussehen könnten, müsse nun im Ministerium erarbeitet werden. Auch die Branche selbst rechnet mit begrenzten Zahlungen. „Dass es dabei nicht um die Milliarden-Entschädigungen geht, die in den Medien so häufig kolportiert worden sind, das ist mit Sicherheit richtig“, sagte eine RWE-Sprecherin. Vor dem Karlsruher Urteil hatte es geheißen, dass den Kraftwerksbetreibern insgesamt 19 Milliarden Euro verloren gegangen seien.

So hoch sind die finanziellen Risiken für den Bundeshaushalt jetzt nicht – aber auch eine Entschädigungszahlung im hohen dreistelligen Millionen-Bereich würde dem Steuerzahler richtig wehtun. Allerdings hat die Regierung ein Druckmittel in der Hand, um den Schaden zu begrenzen: Sie plant einen Fonds, der auf Dauer für die Kosten der Atommüll-Lagerung in Deutschland aufkommen soll. Die Konzerne sollen rund 23 Milliarden Euro einzahlen. Der Staat ist bereit, die Unternehmen schon jetzt von der Nachschuss-Pflicht zu befreien und selbst einzuspringen, falls dem Fonds in ferner Zukunft das Geld ausgehen sollte. Voraussetzung ist aber, dass die Unternehmen alle Klagen gegen den Atomausstieg fallen lassen. Es gibt also genügend Raum für Verhandlungen.

