New York -US-Präsident Donald Trump erwägt, den Attentäter von New York im umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba einsperren zu lassen.

Auf eine entsprechende Frage sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten in Washington: „Ich würde dies sicherlich in Erwägung ziehen“. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte vergeblich die Schließung des nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichteten Lagers angestrebt.

Trump will Lotterievergabe der Green Card beenden

Außerdem hat US-Präsident Donald Trump den Anschlag von New York mit acht Toten zum Anlass genommen, die Debatte über die Einwanderungspolitik erneut zu forcieren. Er kündigte am Mittwoch an, dass er das Lotterieverfahren zur Vergabe von Green Cards - also dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen - beenden wolle.

Außerdem wies er nach eigenen Angaben das Heimatschutzministerium an, die Sicherheitsüberprüfungen von Einreisenden zu verschärfen. Der aus Usbekistan stammende Attentäter habe seine Aufenthaltserlaubnis per Lotterie erhalten, führte Trump ins Feld. Stattdessen müsse künftig die Eignung des Anwärters das Kriterium für die Gewährung der Green Cards sein, forderte der Präsident über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die USA vergeben derzeit rund eine Million dieser unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen pro Jahr. Allerdings wird nur ein kleiner Teil davon per Lotterie vergeben, nämlich 50.000. Ein Großteil der Green Cards geht an Ausländer mit familiären Bindungen in den USA. (afp)