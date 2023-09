Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund und Robert Lewandowski vom FC Bayern München sind die herausragenden Stürmer in der Bundesliga. In der letzten Saison lieferten sich die beiden einen spannenden Kampf um die Torjägerkanone, das der Münchner Lewandowski letztlich mit 30 zu 25 Toren klar für sich entscheiden konnte. Aber Aubameyang gibt nicht auf und will in dieser Saison das bessere Ende für sich herausspielen.

Der Gabuner hatte sich die Motivation für den Saisonauftakt seiner Dortmunder gegen Mainz 05 unter anderem am Freitag vor dem Fernseher geholt: Er sah zu, wie Lewandowski gegen ein desolates Werder Bremen drei Tore erzielen konnte und damit die Latte für Aubameyang sehr hoch legte.

@lewy_official wow and the race is started. hat-trick 😆👏🏽 — AUBA⚡️ (@Auba) August 26, 2016

Aubameyang mit zwei Toren zum Auftakt

„Robert hat mich inspiriert“, sagte der Dortmunder über seinen Münchner Kollegen und er verkündete strahlend: „The race is on!“ Das Rennen ist also eröffnet. Und er legte auch gleich los wie die Feuerwehr: Zwei Treffer gelangen Aubameyang beim Heimsieg gegen den FSV Mainz 05.

Und auf eine Antwort auf seine ersten beiden Saisontore musste der 27-Järhige auch nicht lange warten. Sie kam vom Torschützenkönig Lewandowski persönlich. Auf Twitter schrieb der polnische Star-Stürmer augenzwinkernd: „Lewy gegen Aubameyang 3:2!“

Wir dürfen uns also auch in der neuen Saison auf ein spannendes Privat-Duell zwischen Aubameyang und Lewandowski freuen - auf dem Platz und im Internet. (jon)