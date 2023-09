Ascona -Der Weltmeister ist fast vollzählig: Bundestrainer Joachim Löw hat seit Montag 26 Spieler aus dem vorläufigen deutschen Kader für die Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) beisammen. Als vorletzter Profi traf Lukas Podolski nach dem türkischen Pokalfinale mit Galatasaray Istanbul im Trainingslager in Ascona ein. Am Dienstag folgt noch Champions-League-Sieger Toni Kroos (Real Madrid).



Das vorläufige Aufgebot wird dann allerdings gleich wieder auseinandergerissen. Löw muss bis Dienstag, 24.00 Uhr noch vier Spieler streichen. Für die Endrunde darf jeder Coach nur 23 Profis, darunter drei Torhüter, melden. Das Gros der Mannschaft absolvierte am Montag nach dem 1:3 gegen die Slowakei zunächst eine (Regenerations-)Einheit im Fitnesszelt. (sid)