Frankfurt a.M. -Rupert Stadler hat im Volkswagen-Konzern viele Meriten erworben. Als Chef der Tochter Audi hat er die Premiummarke zu einer Geldmaschine ausgebaut. Effizienz in jeder Hinsicht war dabei ein wesentlicher Faktor. Jetzt sitzt Stadler in Untersuchungshaft, weil er es mit der Effizienz womöglich übertrieben hat. Illegale Abschalteinrichtungen bei Diesel-Autos sind eine effiziente Art und Weise mit den Abgasen fertig zu werden. Das kann aber zugleich auch Betrug in Tateinheit mit sogenannter mittelbarer Falschbeurkundung bedeuten.

Skandal trifft alle

Volkswagen ist im Abgasskandal lange seiner Linie treu geblieben und hat nur zugegeben, was ohnehin nicht mehr abzustreiten war. Diese Strategie ist mit der Verhaftung Stadlers nicht mehr haltbar. Der Abgasskandal ist ganz oben im Top-Management angekommen. Mit Stadler wurde eine Führungskraft inhaftiert, die auch im Konzernvorstand und in vielen weiteren wichtigen internen Gremien des Unternehmens sitzt.



Umdenken ist Pflicht

Stadler war bislang zu wichtig, um zu scheitern. Doch nun müssen die Aufsichtsräte umdenken. Gemeint sind damit zuallererst die Vertreter des Familienclans Porsche-Piech, die beim weltgrößten Autobauer das Sagen haben. Aber auch die Vertreter der Arbeitnehmer und die der Landesregierung von Niedersachsen sind gefragt. Die Aufklärung des Dieselskandals muss endlich auf das Niveau des Vorstands gehievt werden.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mehr noch: Auch der Aufsichtsrat selbst steht nun im Fokus. Zuallererst geht es dabei um den Vorsitzenden. Bevor Hans Dieter Pötsch 2015 in das Kontrollgremium wechselte, war er zwölf Jahre lang im Konzernvorstand für Finanzen und Controlling zuständig. Es stellt sich nun vehement die Frage: Warum wurde über viele Jahre nicht genauer hingeschaut. Ein Prozess der Selbstreinigung ist ganz dringend von Nöten – ohne Rücksicht auf einst erworbene Meriten.



Das könnte Sie auch interessieren: