Potsdam -Was sich manche Leute so selbst zum Geburtstag schenken: Milliardär Hasso Plattner, der diesen Samstag 73 Jahre alt wird, belohnt sich mit dem neuen Museum Barberini für seine Gemäldesammlung berühmter Impressionisten. Kein Problem für den Software-Erfinder, hat er doch jede Menge Moneten.



In den 17 Sälen hängen Prachtgemälde wie die wunderschönen pastellfarbenen Seerosen Monets. 41 davon zeigt Plattner. Eine vierfache Mona Lisa von Andy Warhol in blaugrün ist auch auf den 2800 Quadratmetern Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche dabei.

Angela Merkel scherzte bei der Eröffnung mit Hasso Plattner. AP

Drei Jahre lang wurde das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Palais Barberini am Alten Markt gegenüber dem Landtagsschloss von Plattners Stiftung wiederaufgebaut. Außen edler Sandstein, innen modernste Technik. Vorbild ist das aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammende Wohnhaus. Und weil auch Andere von dem Geschenk was haben (für 14 Euro darf ab Montag jeder rein), kürte ihn jetzt seine Heimatstadt Potsdam zum Ehrenbürger. TV-Star Günther Jauch sagte: „Wir ehren einen Bürger, der sich auf unsere Stadt eingelassen hat, auf unsere Vorstellungen und auch auf die Diskussionen.“ Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD): „Er hat der Stadt in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Städtebau und Kultur durch sein Engagement und sein Wirken wichtige Impulse verliehen.“ Plattner selbst freut sich: „Ich mache etwas, wenn es Spaß macht. Nur Geld zu geben, ist langweilig.“



Zur Einweihung kam auch Microsoft-Gründer Bill Gates (2.v.r.). dpa

Zu den 600 Gästen der Museumseröffnung gehörten Freitagabend Microsoft-Gründer Bill Gates und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mäzen Plattner liegt die Stadt Potsdam am Herzen, er hatte vorher schon 21 Millionen Euro für die historische Fassade des Landtagsschlosses gespendet. Vor allem in der früheren DDR will Plattner geben. Weil die Menschen in Ostdeutschland in den vergangenen Jahrzehnten „schlechter weggekommen“ seien als im Westen, wie er sagt. So sei die Wiedervereinigung auch über die Kunst der DDR „hinweggewalzt“.



