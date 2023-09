Los Angeles -Tiger Woods und seine große Liebe sind sich fremd geworden. Einst prägte der 14-malige Major-Gewinner den Golfsport, 683 Wochen stand er an der Spitze der Weltrangliste, sein exzellentes Spiel machte ihn zum Multimillionär. Doch die sorglosen Zeiten sind längst vorbei. Auf dem Grün fehlen Woods nach mehr als einjähriger Wettkampfpause noch immer die Leichtigkeit und Präzision vergangener Tage – und so wird der 40-Jährige auch beim Auftakt der US-Tour 2016/17 nicht zum Schläger greifen.

Comeback „nach ehrlicher Reflexion” verschoben

Woods verschob sein ursprünglich für diese Woche angekündigtes Comeback. Auf seiner Homepage teilte er mit, er fühle sich trotz zuletzt intensiven Trainings „nach ehrlicher Reflexion noch nicht wieder in der Lage, mit den besten Golfern der Welt zu konkurrieren“. Das am Donnerstag beginnende Turnier in Napa/Kalifornien findet deshalb ohne ihn statt. Sein neues Ziel sei, so Woods, Anfang Dezember bei der Hero World Challenge anzutreten.

Mit der Absage für Napa setzt sich Woods' schwierigste Karrierephase fort. Der langjährige Branchenprimus war zuletzt im August 2015 auf der US-Tour an den Start gegangen und hatte sich anschließend einer Operation am Rücken unterzogen. Daraufhin verpasste er erstmals als Profi eine komplette Saison. In der Weltrangliste ist Woods inzwischen auf Platz 786 abgerutscht, den bis dato letzten Major-Titel gewann der Kalifornier bei der US Open 2008.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gesundheitlich keine Probleme mehr

Immerhin: Erneute Beschwerden sind angeblich nicht der Grund für die Verschiebung seines Comebacks. „Gesundheitlich geht es mir gut, ich fühle mich stark. Aber mein Spiel ist anfällig und noch nicht so, wie ich es brauche“, sagte Woods, der versicherte, er werde „weiterhin alles daransetzen, wieder Turniergolf zu spielen. Ich bin dicht dran, und ich werde nicht aufhören, bis ich es erreicht habe.“ Die Zweifel am eigenen Können sind offenbar groß. Möglicherweise wünscht sich Woods aber auch einfach einen sanfteren Einstieg ins Turniergeschehen. Der Kurs bei der Hero World Challenge im Dezember ist ihm gut vertraut, mit lediglich 18 Spielern ist der Rahmen zudem ein kleiner. Bis dahin bleiben Woods außerdem zwei weitere Monate der Vorbereitung.

Zusätzliche Motivation schöpfte er zuletzt beim Ryder Cup. Beim Sieg des US-Teams gegen die Europa-Auswahl engagierte sich Woods als Vize-Kapitän: „Eine Ehre und eine inspirierende Erfahrung.“ Derzeit kann der einstige Seriensieger jedes Erfolgserlebnis gebrauchen. (sid)