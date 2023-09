Quinto -Bei einem Auffahrunfall am Gotthardtunnel in der Schweiz ist am Dienstag eine Familie aus Deutschland getötet worden. Auf der Autobahn im Kanton Tessin wurde das Fahrzeug mit mindestens vier Insassen zwischen zwei Lastwagen eingequetscht, berichtete die Polizei. Die 43 Jahre alten Eltern starben gemeinsam mit ihren acht und zwölf Jahre alten Kindern. Angaben zur genauen Herkunft der Verunglückten gab es zunächst nicht. Ein Lastwagenfahrer schwebte Dienstagabend noch in Lebensgefahr.

LKW fuhr auf Auto am Stauende auf

Der Unfall legte die südliche Autobahnzufahrt zum Gotthardtunnel lahm. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Lastwagenfahrer aus Italien mit seinem Fahrzeug auf das Auto am Stauende auf und drückte es gegen einen vorausfahrenden Lkw. Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer, der auf das Auto aufgefahren war, wurde schwer verletzt mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen und kämpfte dort um sein Leben.

Die Autobahn vor dem Gotthard-Südportal wurde gesperrt und sollte vermutlich noch die ganze Nacht lang unbefahrbar bleiben. Die beiden Lastwagen waren mit Wasser und Granit befüllt, was die Bergungsarbeiten erschwere. Der Verkehr wurde über Landstraßen umgeleitet, es bildeten sich kilometerlange Staus. (dpa)