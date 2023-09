Die aktuelle Ausgabe ist versandkostenfrei. Berliner Verlag GmbH

Die Kälte kann kommen! „Aufs Land!“ feiert die frostige Jahreszeit mit vielen Anregungen, Abwechslung und Ausflugszielen. Da wäre unsere Autorin Inge Ahrens, die den Leser mit auf eine Reise in den mystischen Winterwald nimmt. Oder die große Reportage über Manufakturen in der Region, wo mit viel Liebe höchste Handwerkskunst entsteht. Oder das Porträt über Hendrik Haase – einen Food-Aktivisten, der Vorreiter einer neuen Fleischbewegung ist, die der Wurst ihre Würde wiedergeben will.



Aber wir erzählen auch von hilfebedürftigen Igeln, die in Neuzelle von Simone Hartung gepflegt und gepäppelt werden. Oder von einem Maler mit besonderer Mission: Tobias Nicklitzsch will in Fehrbellin ein über 230 Jahre altes Haus vor dem Einsturz retten. Doch Sanierungskosten und die Mühlen der Bürokratie kosten ihn viel Geld und Nerven.

Außerdem in der Winterausgabe „Aufs Land!“: Seelenfutter, das nicht nur satt, sondern auch noch glücklich macht, Rezepte für selbst gemachte Brühen gegen allerlei Wehwehchen, die Antwort darauf, ob Väterchen Frost dem Garten schadet ¬– und weihnachtliche Bastelprojekte für Deko-Minimalisten. Und auch in dieser Ausgabe wieder dabei: die KulTour – ein Führer durch das erstaunliche, vielfältige Kulturprogramm Brandenburgs.



„Aufs Land!" ist seit dem 23. November für 3,40 Euro an allen gut sortierten Kiosken in Berlin und Brandenburg und in Bahnhofs-Buchhandlungen oder im Lesershop des Berliner KURIER erhältlich.