Freiburg -Fußball-Zweitligist SC Freiburg hat den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Durch den 2:1 (0:0)-Sieg beim SC Paderborn am Freitagabend feierte das Team von Trainer Christian Streich zum insgesamt fünften Mal die Rückkehr in die Erstklassigkeit, nachdem es in der Vorsaison gemeinsam mit den Ostwestfalen abgestiegen war. Diese stehen nach der Niederlage - trotz starker kämpferischer Leistung - nun kurz vor dem Absturz in die dritte Liga. Für die seit nun elf Spielen ungeschlagenen Freiburger trafen Mike Frantz (46.) und Nils Petersen (48.) unmittelbar nach der Pause. Beiden Treffern waren haarsträubende Stellungsfehler von SCP-Innenverteidiger Niklas Hoheneder vorausgegangen. Doch auch der Favorit blieb nicht ohne Makel. Nach einem Einwurf spielte Freiburgs Keeper Alexander Schwolow den Ball genau vor die Füße von Moritz Stoppelkampf, der den Anschlusstreffer erzielte (58.).



Nach einem Sieg gegen den SC Paderborn dürfen die Breisgauer den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga feiern.

Mitkonkurrent RB Leipzig dagegen muss nach einem Remis gegen Arminia Bielefeld um den Aufstieg zittern und beobachtet unterdessen das Spiel des 1. FC Nürnberg am Samstag.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Freiburger ihren Aufstieg mit einer Choreographie auf dem Paderborner Rasen. Bongarts/Getty Images

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vor 10.414 Zuschauern erwischten die Hausherren, die in den letzten neun Heimspielen ohne Sieg blieben, den besseren Start. Der SCP setzte sich in der Hälfte der Freiburger fest und kam zu ersten Abschlüssen. Freiburg intensivierte in der Folge die eigenen Offensivbemühungen, welche die Ostwestfalen aber geschickt unterbunden und mit schnellen Kontern beantworteten. Besonders über die Flanken bereitete der SCP den Gästen massive Probleme. Erst kurz vor der Pause wurde Freiburg zwingender und kam zu gefährlicheren Aktionen.



Mit Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich Freiburg wie ausgewechselt. Druckvolles Pressing zwang die Gastgeber zu Fehlern, welche Frantz und Petersen umgehend nutzten. Paderborn sah sich zusehends in die Defensive gedrängt und fand kaum Entlastung. Erst der Treffer von Stoppelkamp ließ bei der Mannschaft von Trainer René Müller wieder Hoffnung keimen. Der unerwartete Anschluss traf Freiburg direkt in Mark. Paderborn übernahm nun erneut die Initiative, scheiterte jedoch mehrfach an der Latte. Überzeugen konnten bei den Freiburgern vor allem Maximillian Philipp und Nils Petersen, bei Paderborn stachen Moritz Stoppelkamp und Marvin Bakalorz heraus.

Leipzig muss weiter um den Aufstieg zittern

RB Leipzig muss im Rennen um den Aufstieg plötzlich wieder zittern. Die Sachsen kamen am 32. Zweitliga-Spieltag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben zum dritten Mal in Folge sieglos. Am Samstag kann der Tabellendritte 1. FC Nürnberg im Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. Marcel Sabitzer (30.) brachte Leipzig nach einem dicken Abwehrschnitzer der Gäste zunächst in Führung. Die Freude währte jedoch nur bis zur 60. Minute, als Brian Behrendt zum Ausgleich traf.



Vor 35.102 Zuschauern begann Leipzig nach zuletzt nur einem Zähler aus zwei Spielen mutig und druckvoll. Schon nach 80 Sekunden umkurvte Sabitzer Arminias Schlussmann Wolfgang Hesl, verfehlte aber aus spitzem Winkel knapp das Tor (2.). Nach einer halben Stunde nutzte Sabitzer dann ein unverhofftes Geschenk zur Führung. Felix Burmeister vertändelte am eigenen Strafraum den Ball, Sabitzer reagierte blitzschnell und schob zu seinem achten Saisontor ein. Yussuf Poulsen (33.) und Emil Forsberg (38.) hatten noch vor der Pause das 2:0 auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel ließen es beide Teams ruhiger angehen, ehe die wacker kämpfende Arminia plötzlich ausglich. Behrendt fiel der Ball am Strafraum vor die Füße, sein Schuss landete zum Entsetzen der Gastgeber im Netz. (sid)