Berlin -David Hasselhoff, der Mann, der uns als Knight Rider und Oberbademeister von Malibu durch die Jugend begleitete. Zur Premiere der Neuauflage von Baywatch kam „The Hoff“ jetzt nach Berlin. Und entschloss sich spontan, dem Zoo einen Besuch abzustatten. Und ging als VIP auf Tuchfühlung mit Elefanten, Nashörnern und Schlangen.

„Wir bekamen am Freitag einen Anruf von Herrn Hasselhoffs Hotel“, sagt Zoo-Sprecherin Christiane Reiss. „Er sei in der Stadt und würde gerne einen Blick hinter die Kulissen des Zoos werfen. Kein Problem, haben wir gesagt. Und kurz darauf stand er dann vor uns.“ Unter fachkundiger Führung ging es für The Hoff samt Lebenspartnerin Hayley Roberts (37) durch diverse Gehege, sogar zu den Elefanten durfte der 64-jährige Schauspieler. Und twitterte seinen tierischen Ausflug fleißig in Bild und Ton.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

So ist auf einem Video zu sehen, wie Hasselhof - offenbar schwer beeindruckt von den Rüsseltieren – zunächst zögert, sich dann aber doch noch traut, die grauen Riesen zu streicheln. „Er war wirklich wahnsinnig interessiert, wollte alles wissen und so viele Tiere wie möglich anfassen“, so Zoo-Sprecherin Reiss weiter. Als besonderes Highlight durfte Hasselhoff dann sogar Nashörner füttern. Für den Knight Rider kein Problem, seiner Lebenspartnerin Hayley Roberts waren die Nashörner allerdings ein wenig ungeheuer.

Satte drei Stunden tourte der Schauspieler durch den Zoo, dann war die Tour vorbei. Vorbei? Denkste! Christiane Reiss: „Herr Hasselhoff war so begeistert, dass er am nächsten Tag gleich noch einmal gekommen ist und auch das Aquarium sehen wollte.“ Und weil man dem Knight Rider keinen Wunsch abschlagen kann, ging der Star bei 23 Grad und Sonnenschein erneut auf Tuchfühlung mit den Tieren im Berliner Zoo. Schlangen, Echsen, riesige Heuschrecken, alle wurden sie vom Meister persönlich gestreichelt. Dieses Mal war die Tour dann nach 1,5 Stunden vorbei.

„Ich liebe Berlin, den Zoo, das Aquarium, das Hotel – und das Wetter“, teilte der Star anschließend begeistert mit. Und auch der Zoo war zufrieden und urteilte via Twitter: „Ein sympathischer Weltstar!“