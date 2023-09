Berlin -Als der Lkw am Montagabend in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Charlottenburg raste, befanden sich zahlreiche Berliner und Touristen auf dem beliebten Markt. Viele von ihnen mussten mit ansehen, wie der Lastwagen Menschen überrollte und Verwüstung anrichtete. Mindestens 12 Menschen starben bei dem Terrorattentat, mehr als 40 Menschen wurden verletzt.

Ein Besucher aus Birmingham, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Weihnachtsmarkt aufhielt, schildert der Agentur AP, dass er nur drei Meter vom Lkw entfernt stand, als dieser durch die Menge raste. Er berichtet, dass er Menschen vor Ort half, die unter Ständen eingeklemmt gewesen seien. "Es passierte alles so schnell, wir konnten nichts dagegen tun - wenn wir den Truck versucht hätten zu stoppen, wären wir auch zerquetscht worden", erzählt Mike Fox.

Viele Augenzeugen twitterten am Abend über die Schreckenstat. So auch Emma Rushton aus Großbritannien: "Ein Laster pflügte durch den Weihnachtsmarkt. Hier ist keine Strasse in der Nähe. Menschen wurden zerdrückt. Mir geht es gut", lautete ihre Nachricht.

Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am safe pic.twitter.com/63iWMmdSKr — Emma Rushton (@ERushton) December 19, 2016

Laut des Portals "20 Minuten" habe es auch viele Schaulustige am Unglücksort gegeben. Ein Reporter des Spiegels sagte, dass viele das Geschehen mit ihren Handys filmten oder nur fassungslos schauten. Ein weiterer Reporter berichtete: "Aber es gibt auch Schaulustige, die vor der Polizeiabsperrung Selfies machen."

Ein anderer Augenzeuge schildert der "Welt", wie er die Szenerie erlebt hat: "Ich habe die Toten und Verletzten gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich sowas erlebt."

„Ich hörte den Laster, wie er gegen die erste Bude stieß, ich drehte mich um und hatte ihn direkt in meinem verdammten Gesicht.“ So beschreibt der 21-jährige Spanier Iñaki Ellakuria auf Twitter den Moment, als ihn der Lkw auf dem Berliner Weihnachtsmarkt erfasste. Der Wirtschaftsstudent aus Bilbao, der ein Erasmus-Jahr in Berlin verbringt, war mit zwei Freundinnen, die unverletzt blieben, zu Besuch auf dem Markt. „Der Laster hat mich voll erwischt“, schreibt er. Der Lkw brach ihm das linke Schien- und Wadenbein und den rechten Fuß. Der junge Spanier wurde ins Tempelhofer Wenckebach-Klinikum eingeliefert. „Mir geht es gut, dank der vielen Drogen, die sie mir eingeflößt haben. Aber es war der unerträglichste Schmerz meines Lebens.“

Die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt, die unverletzt blieben, „benahmen sich exzellent mit uns“, schreibt Ellakuria. „Kissen, Wasser, Essen, Decken, Mützen, Schals...“ Nach Kenntnis des spanischen Außenministeriums ist Ellakuria der einzige Spanier unter den Opfern des Anschlags. Seine Eltern flogen am Dienstagmorgen nach Berlin, um ihren verletzten Sohn zu sehen. (BLZ)

Menschen legen am Dienstag Blumen am Unglücksort nieder. REUTERS

