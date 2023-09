Malente -Carl Zeiss Jena hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen. Der Regionalligist erwartet den deutschen Meister und Cup-Verteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung in der ARD am Samstagabend in der Sportschule Malente durch U17-Nationalspielerin und Europameisterin Caroline Siems.



Als Ziehungsleiter fungierte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Die Spiele der ersten Pokalrunde finden vom 19. bis 22. August statt. Vizemeister und DFB-Pokal-Finalist Borussia Dortmund muss bei Regionalligist Eintracht Trier antreten, der Sechstligist FC Villingen spielt gegen Schalke 04. Borussia Mönchengladbach wird zum SV Drochtersen/Assel (Regionalliga Nord) reisen. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden muss sich mit dem Bundesliga-Neuling RB Leipzig im Sachsen-Derby auseinandersetzen.



Im Rahmen der Auslosung wurde auch das neue Logo des DFB-Pokals vorgestellt. Es soll dem Markenauftritt ein „kraftvolles, modernes Design“ geben. In geschwungenen Linien werden die Konturen des Pokals gezeichnet. Zum Einsatz kommt das neue Logo bereits ab der kommenden Saison 2016/2017. Es wird von allen teilnehmenden Mannschaften gut sichtbar als Ärmel-Badge getragen werden, auf der Mittelbande an den Spieltagen in allen Spielorten erscheinen und in sämtlichen TV-Grafiken auftauchen. (sid)

Hier alle Paarungen in der Übersicht

Bundesliga - 2. Bundesliga:



Dynamo Dresden -RB Leipzig



Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt



Bundesliga - 3. Liga:



Sportfreunde Lotte - Werder Bremen



1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt



Jahn Regensburg - Hertha BSC



FSV Zwickau - Hamburger SV



Bundesliga - 4. Liga:



FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) - Bayern München



Eintracht Trier (Regionalliga Südwest) - Borussia Dortmund SV



Drochtersen/Assel (Regionalliga Nord) - Borussia Mönchengladbach



FSV Frankfurt (3. Liga) - VfL Wolfsburg



SV Babelsberg 03 (Regionalliga Nordost) - SC Freiburg



SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) - FSV Mainz 05



1. FC Germania Egestorf-Langreder (Regionalliga Nord) - 1899 Hoffenheim



Bundesliga - 5. Liga:



Bremer SV (Oberliga Bremen) - SV Darmstadt 98 (Bundesliga)



SC Hauenstein (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) - Bayer Leverkusen FV 1893



Ravensburg (Oberliga Baden-Württemberg) - FC Augsburg



Bundesliga - 6. Liga:



FC 08 Villingen (Verbandsliga Südbaden) - Schalke 04



BFC Preussen Berlin (Verbandsliga/Berlin-Liga) - 1. FC Köln



2. Bundesliga - 2. Bundesliga:



1860 München - Karlsruher SC



Würzburger Kickers- Eintracht Braunschweig



2. Bundesliga - 3. Liga:



MSV Duisburg - Union Berlin



FC Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf



SC Paderborn - SV Sandhausen



Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern



2. Bundesliga - 4. Liga:



Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) - SpVgg Greuther Fürth



Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest) - Hannover 96



FC Astoria Walldorf (Regionalliga Südwest) - VfL Bochum



Viktoria Köln (Regionalliga West) - 1. FC Nürnberg



Rot Weiss Essen (Regionalliga West) - Arminia Bielefeld



VfB Lübeck (Regionalliga Nord) - FC St. Pauli



SG Wattenscheid 09 (Regionialliga West) - 1. FC Heidenheim



FC Homburg (Regionalliga Südwest) - VfB Stuttgart