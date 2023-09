Hannover -Die deutschen Behindertensportler können im Fall eines endgültigen russischen Ausschlusses von den Paralympics auf bis zu sechs zusätzliche Startplätze in Rio de Janeiro hoffen. Das bestätigte der deutsche Chef de Mission, Karl Quade, am Samstag bei der Einkleidung des deutschen Teams in Hannover.

Russland-Ausschluss noch nicht endgültig

„Das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen, weil die Russen noch vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen wollen. Aber wenn der Ausschluss bestätigt werden sollte, könnte unsere Mannschaft noch einmal Zuwachs erhalten“, sagte Quade. Betroffen wären unter anderem die Sportarten Leichtathletik, Kanu, Radsport und Tischtennis. (dpa)