Hannover -Unmittelbar vor dem Bundesliga-Derby zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg am Dienstagabend ist es zu einem schweren Zwischenfall mit Feuerwerk gekommen. Aus dem Wolfsburger Fanblock wurden drei Leuchtraketen abgeschossen, eine davon schlug genau unter dem Dach der Hannoveraner Reservebank ein.

Ausschreitungen bei Niedersachsen-Derby.

Kurz vor Anpfiff fliegen drei Leuchtkugeln auf das Spielfeld.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Beschuss aber glimpflich und ohne Verletzungen ausgegangen sein. Im Wolfsburger Fanblock wurden zudem mehrere Bengalische Feuer gezündet.

Allofs entschuldigt sich bei Gastgebern

Die Begegnung wurde dennoch von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) nahezu pünktlich angepfiffen. „Das ist natürlich etwas, das wir vehement verurteilen“, sagte VfL-Manager Klaus Allofs bei Sky: „Ich glaube zwar nicht, dass bewusst in Richtung der Bank gezielt wurde, aber wir können uns dafür nur entschuldigen. Wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme mit unseren Fans, von daher waren wir selbst überrascht.“

Hannover-Coach Thomas Schaaf meinte: „Wer das gemacht hat, ist kein Fan sondern ein Schwachkopf.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Wolfsburger Fans im Rahmen des Derbys für negative Schlagzeilen sorgen.

Beim bisher letzten Duell in der niedersächsischen Landeshauptstadt am 6. Dezember 2014 hatten VfL-Fans im Gästeblock in Hannover vier bengalische Feuer sowie eine Rauchbombe gezündet. Der Verein war dafür vom Sportgericht des DFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden. (sid)