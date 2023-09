Istanbul -Fußballstar Lukas Podolski hat sich im türkischen Supercup die Außenbänder im linken Fußgelenk gerissen. Die Behandlung der Verletzung habe begonnen, teilte sein Verein Galatasaray Istanbul mit. Wie lange der Offensivspieler des türkischen Erstligisten ausfallen wird, gab der Club nicht an. Vermutlich wird er mehrere Wochen nicht spielen können. In der türkischen Süper Lig beginnt am Wochenende die Saison.



Podolski hatte sich bei der Partie am Samstag gegen Besiktas Istanbul verletzt. Beim 3:0-Erfolg im Elfmeterschießen musste er kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Am Montag erklärte Podolski seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. (dpa)