Berlin -Nun ist es traurige Gewissheit: Die nach dem Anschlag in Nizza vermissten Schülerinnen und die Lehrerin der Paula-Fürst-Gesamtschule in Charlottenburg sind tot. Dies bestätigte die Schule unter Berufung auf das Auswärtige Amt und die Vermisstenstelle am Dienstagvormittag offiziell auf ihrer Internetseite. Die Angehörigen seien bereits informiert.

Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Tod von drei Deutschen bei dem Anschlag im südfranzösischen Nizza bestätigt. „Wir haben jetzt leider die traurige Gewissheit über das, was wir befürchtet haben und vermuten mussten: Bei dem furchtbaren Anschlag, der sich letzte Woche in Nizza ereignet hat, sind auch eine Lehrerin und zwei ihrer Schülerinnen aus Berlin ums Leben gekommen“, erklärte Steinmeier am Dienstag.

Blumen und ein Stein liegen auf einem Stein vor der Paula-Fürst-Schule in Berlin. dpa

Silan A. und Selma A., 19 und 18 Jahre jung, sowie ihre 29-jährige Lehrerin Saskia S., die aus dem Erzgebirge stammt, hatten bislang offiziell als vermisst gegolten. Insgesamt hatten 28 Schüler und zwei Lehrerinnen der Paula-Fürst-Schule an der Kursfahrt teilgenommen.

Angehörige nach Nizza gereist

"Unsere Trauer in Worte zu fassen, fällt uns schwer. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen, Freundinnen und Freunden und den Schülerinnen und Schülern, die das Geschehen unmittelbar erleben mussten", schreibt die Schule auf ihrer Internetseite.

An der Berliner Schule wollen die Menschen ihre Trauer mit Blumen bekunden. dpa

Nach Informationen der Berliner Zeitung sind inzwischen enge Angehörige selbst nach Nizza geflogen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Unterstützt werden sie von der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (Noah), einer Einrichtung der Bundesregierung zur Koordinierung der psychosozialen Unterstützung für Deutsche, die im Ausland durch Unglücksfälle oder Terroranschläge zu Schaden gekommen sind. (red)

