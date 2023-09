Verne Troyer ist tot. Wie auf der Facebook-Seite des US-Schauspielers bekannt gegeben wurde, verstarb Troyer am Samstag im Alter von 49 Jahren im Kreise seiner Familie. Troyer erlangte durch seine Rolle als „Mini-Me“ im zweiten und dritten Teil der „Austin Powers“-Reihe internationale Bekanntheit. Weiter übernahm er Rollen in Filmen wie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ oder „Men in Black“.

Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Anfang April hatte sich Troyer wegen seiner Alkoholsucht in einer Klinik behandeln lassen. „Depressionen und Selbstmord sind sehr ernstzunehmende Probleme. Man weiß nie, welchen inneren Kampf jemand führt. Seid nett zu einander. Und merke dir: Es ist nie zu spät, um Hilfe zu bitten“, heißt es auf der Facebook-Seite des Schauspielers weiter. (imk)