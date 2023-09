Melbourne -Alexander Zverev hat mit großer Mühe wie in den vergangenen beiden Jahren die dritte Runde bei den Australian Open der Tennisprofis erreicht. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg schlug den Franzosen Jérémy Chardy am Donnerstag in Melbourne 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1. Dabei vergab Zverev schon im vierten Satz einen Matchball.



Nächster Gegner an diesem Samstag ist der australische Außenseiter Alex Bolt. Der Weltranglisten-155. ist dank einer Wildcard dabei. Bei einem Sieg würde der 21-jährige Zverev erstmals das Achtelfinale in Australien erreichen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Neben Zverev steht von den 13 gestarteten Deutschen nur Angelique Kerber in der Runde der letzten 32. Die Wimbledonsiegerin trifft am Freitag auf die Weltranglisten-240. Kimberly Birrell, die ebenfalls dank einer Wildcard im Feld des mit 39 Millionen Euro dotierten Grand-Slam-Turniers steht. (dpa)